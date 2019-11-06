- 1/2
- 2/2
الخليج - د ب أ
أعلنت الشرطة الأردنية توقيف شخص طعن عددا من السياح ومرشد سياحي ورجل أمن بمنطقة جرش الأثرية شمال الأردن اليوم الأربعاء.
وذكرت مديرية الأمن العام الأردنية، على صفحتها على موقع “فيسبوك” أنه “تم إلقاء القبض على شخص اعتدى بواسطة سكين على عدد من السياح ومرشد سياحي ورجل أمن عام في محافظة جرش”، وأضافت أنه جرى إسعاف المصابين للمستشفى وهم قيد العلاج
من جانبها، ذكرت صحيفة “الغد” الأردنية أن ثلاثة سياح يحملون الجنسية المكسيكية أصيبوا في الاعتداء وأن جميع الإصابات بالغة.
انشر الخبر :
كانت هذه تفاصيل خبر إيقاف شخص طعن سائحين ورجل أمن في جرش الأردنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.