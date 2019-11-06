إيقاف شخص طعن سائحين ورجل أمن في جرش الأردنية

الخليج - د ب أ

أعلنت الشرطة الأردنية توقيف شخص طعن عددا من السياح ومرشد سياحي ورجل أمن بمنطقة جرش الأثرية شمال الأردن اليوم الأربعاء.

وذكرت مديرية الأمن العام الأردنية، على صفحتها على موقع “فيسبوك” أنه “تم إلقاء القبض على شخص اعتدى بواسطة سكين على عدد من السياح ومرشد سياحي ورجل أمن عام في محافظة جرش”، وأضافت أنه جرى إسعاف المصابين للمستشفى وهم قيد العلاج

من جانبها، ذكرت صحيفة “الغد” الأردنية أن ثلاثة سياح يحملون الجنسية المكسيكية أصيبوا في الاعتداء وأن جميع الإصابات بالغة.