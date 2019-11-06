إيداع أكثر 1.3 مليار ريال في حسابات مستفيدي “سكني”

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلن صندوق التنمية العقارية، عن إيداع (1.365) مليار وثلاث مئة وخمسة وستين مليون ريال في حسابات مستفيدي برنامج “سكني” من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية لشهر أكتوبر 2019.

وأفاد الصندوق في بيان صحفي له اليوم، أن 235 مليون ريال خصصت دعمًا لأرباح عقود التمويل العقاري المدعوم، فيما جاءت 1.130مليار ومئة وثلاثون مليون ريال لمستفيدي مبادرة دعم العسكريين ممن هم في الخدمة.

وأوضح المشرف العام على صندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، أن إجمالي المبالغ التي أودعت في حسابات مستفيدي “التمويل العقاري المدعوم”، ومبادرة “القرض السكني المدعوم للعسكريين في الخدمة”، منذ بداية برنامج القرض العقاري في يونيو 2017 وحتى نهاية شهر أكتوبر 2019، بلغت 9.474 تسعة مليارات وأربع مئة وأربعة وسبعين مليون ريال.

Advertisements

ولفت النظر إلى أن استدامة دعم المواطنين عنصر رئيس في الخطط الإستراتيجية التي أنتهجها الصندوق منذ إعلان التحول، مشيرًا إلى أن إجمالي ما تم إيداعه لمستفيدي “التمويل المدعوم” بلغ نحو 1.831 مليارًا وثمان مئة وواحدًا وثلاثين مليون ريال حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي، فيما تم إيداع 7.643 سبعة مليارات وست مئة وثلاثة وأربعين مليون ريال كدعم للمستفيدين من مبادرة دعم العسكريين في الخدمة من جميع القطاعات العسكرية.

وقال بن ماضي: إن الصندوق إذ يعلن إيداع الدعم الشهري للمستفيدين من برنامج التمويل العقاري المدعوم ليؤكد التزامه بدعم المواطنين للحصول على السكن المناسب وتمكينهم من الاستفادة من جميع البرامج والمبادرات التي توفر لهم عدة خيارات متنوعة من الحلول التمويلية والسكنية.

وأكد على اهتمام الصندوق بجميع المقترحات التي ترده عبر قنوات الاتصال من المواطنين وسعيه لتحسين المبادرات والبرامج بما يتلاءم مع حاجة المواطن، مؤكدًا استمرارية البرامج والمبادرات المعلن عنها، موضحًا أن مبادرة دعم المدنيين في القطاعين العام والخاص ممن أتم خمسين عامًا تم تمديدها حتى نهاية شهر مارس 2020 كما أطلق سكني مبادرة دعم تجديد المساكن التي تمكن المواطنين المسجلين بقوائم الوزارة والصندوق ممن لا تزيد أعمارهم عن 50 عامًا من الحصول على جزء من دعمه مقدمًا عند شراء وحدة سكنية جاهزة تجاوز عمرها 15 سنة.

يذكر أن فروع صندوق التنمية العقارية تعمل طوال أيام الأسبوع، إضافة إلى 30 خدمة إلكترونية وأجهزة الخدمات الذاتية وخدمة المستشار العقاري ومركز العناية بالمستفيد 199088 جميعها مهيأة للرد على جميع الاستفسارات والأسئلة عن كل ما يتعلق بالبرامج والمبادرات والحلول التمويلية والسكنية.