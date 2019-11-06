جولة حسم التأهل لخمسة من كبار أوروبا

صحيفة الخليج الالكترونية

ستكون فرق باريس سان جرمان الفرنسي، وبايرن ميونيخ الألماني، ومانشستر سيتي الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي وأتلتيكو مدريد الإسباني، أمام فرصة حسم التأهل إلى دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا، في حال حققت نتائج إيجابية اليوم في الجولة الرابعة، لدور المجموعات.

تأهل منتظر

في المجموعة الأولى، سيضمن الفريق الباريسي التأهل إلى الدور المقبل إذا تمكن من الفوز على ضيفه كلوب بروج البلجيكي، أو تعادل وكسب ريال مدريد الإسباني ضيفه غلطة سراي التركي. ويتصدر سان جرمان ترتيب المجموعة بالعلامة الكاملة 9 نقاط من 3 انتصارات متتالية، أمام ريال مدريد الثاني بـ4 نقاط، وكلوب بروج الثالث بنقطتين، وغلطة سراي صاحب المركز الأخير بنقطة وحيدة. من جهته، يسعى الفريق الملكي صاحب الرقم القياسي في عدد الألقاب (13 مرة) لاستعادة هيبته وصورة البطل التي فقدها في الموسم الماضي لصالح ليفربول الإنجليزي. وخلال مبارياته الثلاث في المسابقة هذا الموسم، اكتفى ريال مدريد بتحقيق فوز بهدف وحيد على الفريق التركي، وتعادل صعب مع بروج 2/ 2 بعدما كان متأخرا بثنائية نظيفة، وخسارة مذلة بثلاثية نظيفة أمام سان جرمان في الجولة الأولى.

اختبار ما بعد كوفاتش

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يخوض بايرن ميونيخ أولى مبارياته بعد إعفاء الكرواتي نيكو كوفاتش من منصبه على رأس الإدارة الفنية بعد النتائج السيئة التي حققها في الفترة الماضية، وآخرها الخسارة أمام اينتراخت فرانكفورت السبت بنتيجة 1/ 5. وستكون المباراة أمام أولمبياكوس اليوناني ضمن منافسات المجموعة الثانية، بمثابة اختبار للفريق الذي سيتولى مهمة قيادته هانز ديتر فليك المعروف بـ«هانزي»، مساعد كوفاتش السابق، لحين اختيار مدرب جديد. وعلى عكس نتائجه الأخيرة محليا، يتصدر بايرن ترتيب المجموعة بالعلامة الكاملة، وسيحسم تأهله إلى دور الـ16 في حال فوزه على ضيفه أولمبياكوس. وسبق للنادي البافاري أن فاز على النادي اليوناني في الجولة الثالثة، لكنه عانى للخروج متفوقا على مضيفه 3/ 2. وضمن المجموعة نفسها، سيتعين على توتنهام الإنجليزي تجديد فوزه على مضيفه النجم الأحمر بلجراد الصربي للاقتراب من إحدى بطاقتي التأهل. ويتصدر بايرن المجموعة بتسع نقاط، أمام توتنهام «4 نقاط» والنجم الأحمر «3 نقاط» وأولمبياكوس «نقطة واحدة».

تأهل السيتي

لا يختلف وضع مانشستر سيتي بطل إنجلترا عن نظيريه في فرنسا وألمانيا، فهو أيضا يتصدر مجموعته الثالثة بـ9 نقاط من ثلاثة انتصارات، وإضافة فوز جديد إلى رصيده يكفيه لحسم عبوره إلى الدور المقبل. ويحل سيتي ضيفا على أتالانتا الإيطالي الوافد الجديد إلى دوري الأبطال، والذي لم يحقق بعد أي نقطة بعد ثلاث خسارات، كان آخرها في ملعب الاتحاد وانتهت بفوز الـ«سيتيزنز» 5-1 في الجولة الثالثة. وتشهد المجموعة مباراة تحديد مصير بين دينامو زغرب الكرواتي وضيفه شاختار دانييتسك الأوكراني. ولكل من الفريقين أربع نقاط في رصيده، وهما تعادلا في الجولة الماضية 2/ 2، وفوز أي من الفريقين يمنحه أفضلية الحصول على إحدى بطاقتي دور الـ16.

الفوز يحسم الرابعة

فوز يوفنتوس وأتلتيكو يحسم تأهلهما، وسيكون يوفنتوس وأتلتيكو أمام إمكانية حسم بطاقتي التأهل عن المجموعة الرابعة فيما لو فاز الأول على مضيفه لوكوموتيف موسكو الروسي والثاني على مضيفه أيضا باير ليفركوزن الألماني. ويتساوى الفريقان الإيطالي والإسباني بسبع نقاط مع أفضلية الصدارة لنادي تورينو، مقابل ثلاث نقاط للفريق الروسي، فيما لم ينجح ليفركوزن بحصد أي نقطة. وفاز يوفنتوس في الجولة الماضية 2/ 1 بعد معاناة طويلة كان فيها متأخرا حتى ربع الساعة الأخير من المباراة، قبل يسجل له الأرجنتيني باولو ديبالا هدفين في غضون دقيقتين، فيما تخطى أتلتيكو ضيفه الألماني حينها بهدف دون مقابل.