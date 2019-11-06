ترامب: اتفاق الرياض بداية جيدة جداً

صحيفة الخليج الالكترونية

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، “الثلاثاء”، اتفاق الرياض الذي تم توقيعه بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي بـالبداية الجيدة جداً .

وقال ترامب، في تغريدة على “تويتر”:” إن الاتفاق بداية جيدة جداً، داعياً كافة الأطراف إلى العمل لبلوغ تسوية شاملة.”

وحسب الاتفاق، فإن الأيام المقبلة ستشهد ترتيبات واسعة للبيت اليمني من الداخل، سيشمل كل مؤسسات الدولة وعلى رأسها المؤسسة العسكرية، وكذا المؤسسات المعنية باستقرار المواطنين وحياتهم وتنمية البلاد في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية، بما يضمن ترشيد موارد الدولة وكفاءة مؤسساتها.