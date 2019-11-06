دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع اليوتيوب يجلب ميزة Super Stickers في البث المباشر لدعم بعض المستخدمين بإيرادات إضافية ظهر على التقنية بلا حدود.

أطلقت شركة اليوتيوب اليوم ميزة جديدة تعرف بSuper Stickers، والتي تدعم بعض المبدعين أثناء البث المباشر في تحقيق إيرادات إضافية.

يمكن لعدد محدود من مبدعي البث المباشر على اليوتيوب الآن تحقيق إيرادات إضافية خلال الفترة القادمة عبر ميزة جديد مقدمة من الشبكة الإجتماعية، حيث تأتي ميزة Super Stickers بملصقات لشخصيات كرتونية، يمكن للمتابعين شراء الملصقات لدعم المبدعين في البث المباشر على اليوتيوب.

لا تدعم الملصقات الخاصة بالشخصيات الكرتونبية في ميزة Super Stickers التخصيص، ومن المقرر أن يتم إطلاق الميزة في عدد 60 دولة في البداية لدعم مبدعي البث المباشر على اليوتيوب، على أن يزيد سن المستخدم عن 18 عام، كما يشترط أن تضم قناة المستخدم أكثر من 1000 مشترك.

Advertisements

ولقد كشفت اليوتيوب عن ميزة Super Stickers للمرة الأولى خلال فعاليات معرض VidCon لذي عقد في كاليفورنيا، أيضاً تأتي الميزة الآن بعدد 8 ملصقات، حيث تتميز 5 من الملصقات برسوم متحركة، ومن المقرر أن يوجه المعجبين والمتابعين رسائل لمبدعي البث المباشر على اليوتيوب من خلال هذه الملصقات.

يذكر أن قرار اليوتيوب إضافة ملصقات Super Stickers يأتي بعد أن حققت ميزة Super Chat النجاح، وهي آداءة تحاكي أدوات Twitch، والتي اتاحت للمستخدمين شراء موضع أفضل للافتات الخاصة برسائل البث المباشر، حيث تستخدم هذه الميزة الآن أكثر من 100000 قناة، كما يحقق بعض المبدعين ما يصل إلى 400 دولار في الدقيقة مع هذه الميزة.

المصدر

هذا الموضوع اليوتيوب يجلب ميزة Super Stickers في البث المباشر لدعم بعض المستخدمين بإيرادات إضافية ظهر على التقنية بلا حدود.