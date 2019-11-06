رفع حظر التجوال الليلي في بغداد بعد خطاب غامض لعبد المهدي

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أعلنت قيادة عمليات بغداد في بيان، مساء الثلاثاء، رفع إجراءات حظر التجوال الليلي في العاصمة العراقية .
وأوضح البيان أنَّه «تقرَّر رفع إجراءات حظر التجوال الليلي من بغداد بالكامل».
ويأتي قرار رفع حظر التجوال في الوقت الذي تشهد ساحة التحرير وسط بغداد توافدًا كبيرًا من المتظاهرين بعد أكثر من ساعة على خطاب رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي بشان المظاهرات الشعبية .
وكان عبد المهدي، أكَّد خلال خطاب نقلته قنوات التلفزيون مساء أمس، أنَّه لا يزال مستعدًا للاستقالة، محذرًا في الوقت ذاته من تبعات هذه الخطوة الوخيمة على البلاد، بينما تستمر الموجة الثانية من الاحتجاجات الحاشدة التي ذهب ضحيتها، منذ مطلع الشهر الماضي، 300 قتيلًا.
وقال عبد المهدي: «قلنا إنه ليس لدينا أي مشكلة في الاستقالة، لكن إذا تقدَّمت الحكومة باستقالتها دون بديل سريع وسهل، فماذا نفعل إذن؟ ستستمر الحكومة، ستتحول إلى حكومة تسيير أعمال».
وأضاف أنه إذا لم يتمكن البرلمان من إيجاد بديل، فإنَّ الحكومة لن تكون قادرة على طرح أي مشروع، معربًا عن قلقه على الميزانية الحكومية لـ 2020 التي يجب الانتهاء من وضعها.
أما الخيار الثاني، الأطول، فهو حلّ البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة في غضون شهرين.
وتصاعد الضغط على رئيس الوزراء، في الأيام الأخيرة بعد موجة الاحتجاجات المطالبة بمزيدٍ من الخدمات الأساسية، والعمل، ومكافحة الفساد.
ويتظاهر العراقيون منذ مطلع أكتوبر الماضي، في الشوارع بسبب تدهور الخدمات العامة، وغياب الحلول للوضع الاقتصادي المتردّي، نتيجة الفساد السياسي.
شاهد الفيديو.. العراق: تواصل الاحتجاجات وحصيلة القتلى تتزايد
مقدم من dw.com
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العراق: تواصل الاحتجاجات وحصيلة القتلى تتزايد
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.