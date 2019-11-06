شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة الأردنية تعتقل رجلا بعد طعن عدد من السياح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الشرطة الأردنية إنها اعتقلت رجلا بعد طعن عدد من السياح ومرشد سياحى ورجل أمن. وتعرض ثلاث سياح ورجل أمن ودليل سياحى، للطعن قبل قليل فى مدينة جرش الأثرية. Advertisements وحسب جريدة الرأى ، يجرى العمل على نقلهم الى المستشفيات فيما تولت الأجهزة الأمنية المتابعة والتحقيق

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