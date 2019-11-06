شكرا لقرائتكم خبر عن "قسد" تتصدى لهجوم لقوات الاحتلال التركية فى منطقة صوامع الحبوب شمالى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وأوضح المرصد السورى، حسبما أفادت قناة (العربية الحدث) الإخبارية، أن القوات التركية قصفت قرية (شركراك) بناحية عين عيسى، فى محاولة للسيطرة على صوامع القمح فى المنطقة، كما استهدفت إحدى سيارات الإسعاف التى تعمل على إخلاء الجرحى.

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وكانت اشتباكات عنيفة، قد وقعت بين قوات سوريا الديمقراطية والقوات التركية فى منطقة الصوامع بناحية عين عيسى، تزامناً مع هجوم بطائرات مسيرة تابعة للقوات التركية على صوامع (شركراك).