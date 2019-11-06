شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يمنع الفلسطينيين من دخول أراضيهم جنوب نابلس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منعت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الأربعاء، المواطنين من دخول أراضيهم فى بورين جنوب نابلس.
وقالت مصادر محلية لوكالة"وفا" الفلسطينية، إن قوات الاحتلال منعت المزارعين من دخول أراضيهم، رغم حصولهم على تصاريح، من أجل قطف ثمار الزيتون .
وأضافت المصادر ذاتها، أن المستوطنين قد سرقوا ثمار الزيتون فى هذه منطقة "باب السنية"، المحاذية لمستوطنة "جفعات رونين".
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