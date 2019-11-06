شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تفرج عن الأسيرين الأردنيين عبد الرحمن مرعى وهبة اللبدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وكان وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردنى أيمن الصفدى، أعلن من خلال تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" أن المواطنين الأردنيين اللذين سجنتهما قوات الاحتلال الإسرائيلى سيكونان بين أسرتيهما خلال ساعات. وكانت هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، أعلنت منتصف أكتوبر الماضى تدهورا طرأ على الحالة الصحية للأسيرة هبة اللبدى 32 عاما، والمضربة عن الطعام منذ 23 يوما ضد اعتقالها الإدارى، وتقبع بظروف عزل قاسية وصعبة بعزل "الجلمة" الإسرائيلى. Advertisements

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