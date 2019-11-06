شكرا لقرائتكم خبر عن جرافات الاحتلال الإسرائيلى تتوغل بشكل محدود شمال قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وقال شهود عيان، إن 4 جرافات عسكرية إسرائيلية، توغلت انطلاقا من بوابة "موقع أبو صفية" شرقى جباليا، خارج السياج الفاصل لعشرات الأمتار، وباشرت بأعمال تجريف ووضع أسلاك شائكة.

وفى سياق متصل، أطلقت قوات الاحتلال، المتمركزة داخل السياج الفاصل، نيران رشاشاتها تجاه الأراضى الزراعية شرقى بلدة خزاعة شرق محافظة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وقام جنود الاحتلال بإطلاق النار، على فترات متقطعة، باتجاه أراضى المزارعين فى محيط بوابة "أبو ريدة" العسكرية شرقى البلدة، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات بين المواطنين.

يشار، إلى أن آليات الاحتلال العسكرية تتعمد التوغل بين الحين والآخر فى أراضى المواطنين الزراعية الحدودية شمال وشرق القطاع، وتمنع المزارعين من الوصول إليها أو فلاحتها.

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ورغم خروج إسرائيل من قطاع غزة منذ عام 2005، إلا أن الاحتلال يتوغل داخل القطاع فى الأطراف الشمالية والشرقية بشكل شبه يومى بجرافاته ويطلق النار على المزارعين فى حقولهم وعلى الصيادين فى بحر غزة وينغص حياتهم، ويحاصر القطاع بشكل كامل برا وبحرا وجوا ويقوم بعمليات عسكرية داخل القطاع من حين لآخر.

كما يمارس الاحتلال، حصارا اقتصاديا خانقا على القطاع؛ وهو ما أدى إلى تراجع القدرة الشرائية للمواطنين الفلسطينيين، ودخول 53% منهم تحت خط الفقر، وإفلاس الكثير من رجال الأعمال والتجار، وتراجع مستوى الخدمات التعليمية والصحية؛ بما يشكل تهديدا حقيقيا للأمن والسلم الاجتماعى.

وعلى مدار السنوات العشر الأخيرة، وخلال الحروب الثلاثة الماضية على قطاع غزة، يتعمد الاحتلال الإسرائيلى استخدام كميات هائلة من القذائف والصواريخ التى أدت إلى استشهاد الآلاف وجرح أعداد كبيرة من الفلسطينيين، وتدمير واسع فى المنازل والبنى التحتية وأثرت على إنتاجية الأراضى الزراعية فى المناطق الحدودية.

وأقامت إسرائيل، منذ إعادة انتشارها خارج قطاع غزة فى عام 2005، وبصورة غير قانونية، "منطقة عازلة"؛ وهى منطقة يحظر على الفلسطينيين دخولها، وتمتد على طول حدود قطاع غزة البرية والبحرية.