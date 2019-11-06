شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبى مرحبا بـ "اتفاق الرياض": خطوة مهمة للسلام فى اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحب الاتحاد الأوروبى، اليوم الأربعاء، بتوقيع وثيقة اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالى.

وقال بيان للمتحدث باسم خدمة العمل الخارجى الأوروبى فى بروكسل "إن إبرام الاتفاق بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالى الجنوبى الذى تم التوصل إليه فى الرياض تحت رعاية المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع يعد خطوة مهمة نحو وقف التصعيد والسلام لليمن وللمنطقة".

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وحسب وكالة أنباء السعودية، أضاف البيان" إن اليمن أصبحت اليوم أقرب إلى التوصل إلى تسوية سلمية تفاوضية وشاملة تضع حداً للنزاع المستمر ".

وشدد البيان على أن الاتحاد الأوروبي يشجع الأطراف الموقعة على اغتنام هذه الفرصة السانحة لاستئناف العمل من أجل سلام دائم متفاوض عليه تحت رعاية الأمم المتحدة ، بما يضمن مشاركة جميع اليمنيين في عملية التصعيد والمصالحة.

وأكد الاتحاد الأوروبي من جديد التزامه بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية ويدعو جميع الأطراف إلى وضع حد لمعاناة الشعب اليمني.