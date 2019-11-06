- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ماذا يدل على ضعف قوة المصافحة؟ والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
تبين انه يمكن الكشف عن احتمال تعرض الشخص الى احتشاء عضلة القلب أو الجلطة الدماغية، وذلك من قوة يده عند المصافحة، وأن هذا التنبؤ هو أدق من قياس ضغط الدم.
بينت نتائج دراسة علمية نشرت في مجلة "The Lancet" أن قوة مصافحة الشخص لشخص آخر تشير الى مدى احتمال تعرضه الى احتشاء عضلة القلب أو جلطة دماغية.
ويؤكد الخبراء على ان هذه الطريقة سهلة ورخيصة واختبار جيد يمكن ان يستخدمه الأطباء في عملهم.
شملت هذه الدراسة 140 ألف شخص بالغ من 17 بلدا، حيث اكتشف الباحثون، ان ضعف قوة اليد عند المصافحة له علاقة باحتمال الإصابة باحتشاء عضلة القلب أو الجلطة الدماغية.
كما اتضح لهم انه من مدى قوة اليد خلال المصافحة يمكن تحديد الحالة الصحية للقلب والأوعية الدموية، بدقة اعلى من قياس ضغط الدم.
ان انخفاض القوة العضلية، الذي يسبب ضعف قوة المصافحة، معروف في السابق أيضا ان له علاقة بالموت المبكر والاعاقة والأمراض الأخرى.
ولكن لم تجر دراسات كافية لتحديد علاقة انخفاض القوة العضلية بصحة القلب. أما في هذه الدراسة فقد طلب الخبراء من المشتركين فيها، شد اليد اثناء المصافحة بكل قوتهم.
استنتج الخبراء من نتائج هذه الدراسة ان انخفاض قوة المصافحة بمقدار 5 كلغ، يزيد من احتمال الموت المبكر بنسبة 16 بالمائة عند الإصابة بأي مرض، وبنسبة 17 بالمائة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وباحتشاء عضلة القلب بنسبة 7 بالمائة، والجلطة الدماغية بنسبة 9 بالمائة.
وتجدر الاشارة الى ان علماء من جامعة كونكورديا الكندية سبق ان توصلوا الى انه من قوة المصافحة يمكن للطبيب تحديد هل يتمكن الشخص المصاب بالسرطان من تجاوز المرض ام لا.
كانت هذه تفاصيل خبر ماذا يدل على ضعف قوة المصافحة؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.