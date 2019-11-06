ماذا يدل على ضعف قوة المصافحة؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

تبين انه يمكن الكشف عن احتمال تعرض الشخص الى احتشاء عضلة القلب أو الجلطة الدماغية، وذلك من قوة يده عند المصافحة، وأن هذا التنبؤ هو أدق من قياس ضغط الدم.



بينت نتائج دراسة علمية نشرت في مجلة "The Lancet" أن قوة مصافحة الشخص لشخص آخر تشير الى مدى احتمال تعرضه الى احتشاء عضلة القلب أو جلطة دماغية.

ويؤكد الخبراء على ان هذه الطريقة سهلة ورخيصة واختبار جيد يمكن ان يستخدمه الأطباء في عملهم.

شملت هذه الدراسة 140 ألف شخص بالغ من 17 بلدا، حيث اكتشف الباحثون، ان ضعف قوة اليد عند المصافحة له علاقة باحتمال الإصابة باحتشاء عضلة القلب أو الجلطة الدماغية.

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كما اتضح لهم انه من مدى قوة اليد خلال المصافحة يمكن تحديد الحالة الصحية للقلب والأوعية الدموية، بدقة اعلى من قياس ضغط الدم.

ان انخفاض القوة العضلية، الذي يسبب ضعف قوة المصافحة، معروف في السابق أيضا ان له علاقة بالموت المبكر والاعاقة والأمراض الأخرى.

ولكن لم تجر دراسات كافية لتحديد علاقة انخفاض القوة العضلية بصحة القلب. أما في هذه الدراسة فقد طلب الخبراء من المشتركين فيها، شد اليد اثناء المصافحة بكل قوتهم.

استنتج الخبراء من نتائج هذه الدراسة ان انخفاض قوة المصافحة بمقدار 5 كلغ، يزيد من احتمال الموت المبكر بنسبة 16 بالمائة عند الإصابة بأي مرض، وبنسبة 17 بالمائة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وباحتشاء عضلة القلب بنسبة 7 بالمائة، والجلطة الدماغية بنسبة 9 بالمائة.

وتجدر الاشارة الى ان علماء من جامعة كونكورديا الكندية سبق ان توصلوا الى انه من قوة المصافحة يمكن للطبيب تحديد هل يتمكن الشخص المصاب بالسرطان من تجاوز المرض ام لا.