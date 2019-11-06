شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على أهم المدن التي يفضّلها الرّجال لطلب الزّواج والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 نوفمبر 2019 متابعات_الخليج 365 يحتار بعض الرجال أحياناً في الطريقة التي سيتقدمون فيها للزواج من حبيباتهم ويمضون وقتاً طويلاً في البحث والتفكير عن أكثر المناطق رومانسية لجعل ذكرى هذا اليوم خالدة.

وفي هذا الإطار نقدم لكم لائحة بأفضل عشر مدن يفضلها الرجال للتقدم بهذا الطلب، وهي: 1- روما في إيطاليا 2- بوراكاي في الفيليبين 3- سيمينياك ببالي في أندونيسيا Advertisements 4-تولوم في المكسيك 5- بارير رييف في أستراليا 6- شاطئ المالفي في إيطاليا 7- فيجي 8- فينيس في إيطاليا 9- نيويورك في الولايات المتحدة 10- وباريس في فرنسا

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