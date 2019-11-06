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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ما لا تعرفه عن حمى الضنك؟ والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
حمى الضنك عدوى فيروسية ينقلها البعوض، تؤدي إلى مرض شبيه بالإنفلونزا، يتفاقم أحيانا ليغدو مرضا قاتلا محتملا، يُطلق عليه اسم حمى الضنك الوخيمة.
وتصاعدت معدلات انتشار حمى الضنك بشكل هائل على المستوى العالمي خلال العقود الأخيرة، ويواجه نصف سكان العالم تقريباً الآن خطر الإصابة بهذا المرض.
وتظهر حمى الضنك في المناخات المدارية وشبه المدارية في مختلف أرجاء العالم، وتتركز أساساً في المناطق الحضرية وشبه الحضرية.
وتعتبر حمى الضنك الوخيمة من بين الأسباب الرئيسية المؤدية إلى الاعتلال الخطير والوفاة في صفوف الأطفال في بلدان آسيا وأميركا اللاتينية.
ولا يوجد علاج موضوعي لحمى الضنك أو حمى الضنك الوخيمة، إلا أن الكشف المبكر عنها والحصول على الرعاية الطبية المناسبة يقلل من معدلات الوفيات إلى ما دون 1 بالمائة.
وتعتمد الوقاية من حمى الضنك ومكافحتها حصراً على الإجراءات الفعالة لمكافحة النواقل.
حمى الضنك عدوى فيروسية ينقلها البعوض، تؤدي إلى مرض شبيه بالإنفلونزا، يتفاقم أحيانا ليغدو مرضا قاتلا محتملا، يُطلق عليه اسم حمى الضنك الوخيمة.
وتصاعدت معدلات انتشار حمى الضنك بشكل هائل على المستوى العالمي خلال العقود الأخيرة، ويواجه نصف سكان العالم تقريباً الآن خطر الإصابة بهذا المرض.
وتظهر حمى الضنك في المناخات المدارية وشبه المدارية في مختلف أرجاء العالم، وتتركز أساساً في المناطق الحضرية وشبه الحضرية.
وتعتبر حمى الضنك الوخيمة من بين الأسباب الرئيسية المؤدية إلى الاعتلال الخطير والوفاة في صفوف الأطفال في بلدان آسيا وأميركا اللاتينية.
ولا يوجد علاج موضوعي لحمى الضنك أو حمى الضنك الوخيمة، إلا أن الكشف المبكر عنها والحصول على الرعاية الطبية المناسبة يقلل من معدلات الوفيات إلى ما دون 1 بالمائة.
وتعتمد الوقاية من حمى الضنك ومكافحتها حصراً على الإجراءات الفعالة لمكافحة النواقل.
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