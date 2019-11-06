دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي بهذه الطريقة ببجي توفر تجربة لعب نزيهة وعادلة للجميع

منذ انطلاق لعبة ببجي في عام 2018 والفريق القائم على اللعبة فرض سياسة عدم التسامح مطلقاً مع الغش، وذلك لتوفير بيئة لعب عادلة.

وتعمل ببجي على توفير تجربة لعب نزيهة للجميع، لذا قدمت معلومات دقيقة حول التدابير المستمرة المتخذة بشأن التخلص من القراصنة والغشاشين في اللعبة، حيث تستخدم ببجي مكتبة ضخمة ودائمة التوسع؛ لتقوم بالتحقق والمقارنة عند اكتشاف البرامج المشبوهة.

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ويقوم المطورون باستخدام تقنيات مراقبة اللعبة من تحديد اللاعبين، الذين يستخدمون الوسائل غير العادلة لاكتساب مزايا إضافية مقارنة بمنافسيهم.

ويشمل ذلك محاصرة وسائل القرصنة والغش بغرض تعديل بيئة اللعبة، ويستطيع الفريق مراقبة مجريات اللعب بكفاءة.

ويلتزم مطورو لعبة ببجي بالتعامل السريع مع اللاعبين، الذين يستخدمون برامج القرصنة والغش، ويستطيعون فرض حظر على اللاعبين بشكل مباشر.

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وكانت لعبة ببجي حصدت نجاحاً كبيراً بين المعجبين منذ إطلاقها، حيث استقطبت أكثر من 400 مليون لاعب، ويمكن تنزيل اللعبة مجاناً على نظاميّiOS، وAndroid.

وتشمل اللعبة ما يصل إلى 100 لاعب يقومون بهبوط مظلي على جزيرة نائية لخوض مواجهة يفوز فيها شخص أو فريق واحد.

ويتعين على اللاعبين تحديد موقع أسلحتهم ومركباتهم وإمداداتهم وهزيمة جميع اللاعبين الآخرين في ساحة معركة غنية بصرياً وتكتيكياً تُجبرهم على الدخول إلى مناطق اللعب، التي تتقلص باستمرار.

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