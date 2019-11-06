شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق أعمال المؤتمر الأول لتفعيل التبادل التجارى للطاقة فى الوطن العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت اليوم،الأربعاء، أعمال "المؤتمر الأول لتفعيل التبادل التجاري للطاقة في الوطن العربي"، والذي تنظمه جامعة الدول العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بالتعاون مع البنك الدولى على مدى يومين.

يشارك في المؤتمر وزراء الكهرباء والطاقة العرب وكبار المسئولين الحكوميين في الدول العربية في مجال الطاقة، بالإضافة إلى خبراء من الصندوق العربي، والبنك الدولي، وجامعة الدول العربية، وممثلون عن منظمات دولية وإقليمية في مجال الطاقة.

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يناقش المؤتمر الأهمية الأستراتيجية لتجارة الطاقة في المنطقة العربية، وذلك بهدف الوصول إلى توافق في الرؤى سيسهم في تحفيز التبادل الإقليمي للطاقة ودور المؤسسات الإقليمية الفاعلة في دفع الحوار لتحقيق السوق العربية المشتركة للكهرباء، ودعم إنشاء المؤسسات لإدارة وحوكمة سوق الكهرباء، والاستثمار في شبكات الربط الكهربائية، والخطوات المقترحة نحو تعاون عربي في مجال الغاز الطبيعى.