اخبار الخليج

انطلاق أعمال المؤتمر الأول لتفعيل التبادل التجارى للطاقة فى الوطن العربى

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق أعمال المؤتمر الأول لتفعيل التبادل التجارى للطاقة فى الوطن العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت اليوم،الأربعاء، أعمال "المؤتمر الأول لتفعيل التبادل التجاري للطاقة في الوطن العربي"، والذي تنظمه جامعة الدول العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بالتعاون مع البنك الدولى على مدى يومين.

 

يشارك في المؤتمر وزراء الكهرباء والطاقة العرب وكبار المسئولين الحكوميين في الدول العربية في مجال الطاقة، بالإضافة إلى خبراء من الصندوق العربي، والبنك الدولي، وجامعة الدول العربية، وممثلون عن منظمات دولية وإقليمية في مجال الطاقة.

 

Advertisements

يناقش المؤتمر الأهمية الأستراتيجية لتجارة الطاقة في المنطقة العربية، وذلك بهدف الوصول إلى توافق في الرؤى سيسهم في تحفيز التبادل الإقليمي للطاقة ودور المؤسسات الإقليمية الفاعلة في دفع الحوار لتحقيق السوق العربية المشتركة للكهرباء، ودعم إنشاء المؤسسات لإدارة وحوكمة سوق الكهرباء، والاستثمار في شبكات الربط الكهربائية، والخطوات المقترحة نحو تعاون عربي في مجال الغاز الطبيعى.

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انطلاق أعمال المؤتمر الأول لتفعيل التبادل التجارى للطاقة فى الوطن العربى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا