شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق أعمال المؤتمر الأول لتفعيل التبادل التجارى للطاقة فى الوطن العربى والان مع تفاصيل الخبر
يناقش المؤتمر الأهمية الأستراتيجية لتجارة الطاقة في المنطقة العربية، وذلك بهدف الوصول إلى توافق في الرؤى سيسهم في تحفيز التبادل الإقليمي للطاقة ودور المؤسسات الإقليمية الفاعلة في دفع الحوار لتحقيق السوق العربية المشتركة للكهرباء، ودعم إنشاء المؤسسات لإدارة وحوكمة سوق الكهرباء، والاستثمار في شبكات الربط الكهربائية، والخطوات المقترحة نحو تعاون عربي في مجال الغاز الطبيعى.
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