شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الأمن العراقية تطلق النار بالهواء لتفريق محتجين فى بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال شاهد من رويترز، إن قوات الأمن العراقية أطلقت الرصاص الحى فى الهواء اليوم الأربعاء، لتفريق محتجين تجمعوا على جسر الشهداء فى بغداد، ولم تحدث إصابات على ما يبدو. وأغلق المحتجون الجسر منذ بعد ظهر أمس، مع استمرار احتشاد الآلاف فى احتجاجات مناهضة للحكومة فى بغداد والمحافظات الجنوبية.

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