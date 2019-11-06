بالفيديو.. سقوط «عمود إنارة ضخم» على سيارة في الرياض

صحيفة الخليج الالكترونية تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو يوثق لحادث مروع يظهر سقوط عمود إنارة ضخم على سيارة لحظة مرورها في أحد شوارع مدينة الرياض. ونقل المقطع الذي وثّقه أحد الأشخاص خلال مروره في شارع رئيسي، سيارة صغيرة بيضاء اللون متضررة بشكل كامل، بسبب سقوط العمود عليها. انشر الخبر :

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