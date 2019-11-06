وظائف شاغرة بمدينة الملك سعود الطبية

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صحيفة الخليج الالكترونية
أعلنت مدينة الملك سعود الطبية بالرياض، عبر موقعها الإلكتروني، عن وظائف صحية شاغرة للسعوديين، على مسمى “ منسق الجراحة الاختيارية ” ؛ وذلك للعمل بمقر المدينة الطبية في مدينة الرياض.
وأوضحت المدينة الطبية، أنَّ الوظائف المتاحة لحمَلة درجة البكالوريوس في تخصص إدارة المستشفيات، ولا يشترط وجود خبرات سابقة.
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