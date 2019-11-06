دورتموند يقلب الطاولة على #إنتر_ميلان في #دوري_أبطال_أوروبا

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الخليج - د ب أ
قلب فريق بروسيا دورتموند الألماني الطاولة على ضيفه إنتر ميلان الإيطالي، ونجح في تحويل تأخره بهدفين إلى الفوز 3-2 الثلاثاء في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة السادسة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وفي المرحلة نفسها ، فرض سلافيا براغ التشيكي التعادل السلبي على مضيفه برشلونة.
ويتصدر برشلونة المجموعة السادسة برصيد ثماني نقاط ويحل دورتموند في المركز الثاني بسبع نقاط ثم إنتر في المركز الثالث بأربع نقاط ويتذيل سلافيا الترتيب بنقطتين.
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