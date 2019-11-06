دراسة تكشف ما لا تعرفونه عن الشوكولا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

توصلت دراسة حديثة إلى أن الأشخاص المخلصين للشوكولا، أي الذين يتناولونها بإستمرار بما يعادل قطعتين من الشوكولا التقليدية يوميا، أقل عرضة للنوبات القلبية والسكتات الدماغية.



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ووجدت الدراسة أن هؤلاء أقل عرضة بنسبة 11% للإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية، وأقل بـ25% عرضة للموت بأمراض القلب والأوعية الدموية، وذلك مقارنة بمن يتناولون كمية قليلة من الشوكولا أو لا يتناولونها مطلقا.

وأجريت الدراسة في بريطانيا، وشملت 21 ألف شخص بالغ، واستمرت لقرابة 12 سنة. كما وجد الباحثون أن المجموعة التي تضم أشخاصا يستهلكون أكبر كميات من الشوكولا كانوا أقل وزنا وأقل في ضغط الدم، ولديهم معدلات أقل من الالتهاب والسكري، كما انهم مارسوا الرياضة بشكل أكبر.

وتدعم هذه الدراسة معطيات ودراسات سابقة عن فوائد الشوكولا للصحة، وتشكل خبرا مفرحا لعشاقها.