هل الضحك يقي الدماغ من الشيخوخة؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

أجرى علماء من جامعة لوما ليندا الأمريكية دراسة علمية لمعرفة فائدة الضحك للدماغ، بينت نتائجها ان الذين يضحكون تكون لديهم حماية أفضل من العمليات السلبية للتقدم بالعمر التي لها علاقة بضعف الذاكرة وحتى فقدانها.



لذلك ينصح الأطباء المسنين بالضحك وحتى بتنظيم فعاليات ساخرة خاصة لهم.

وحسب رأي الباحثين، فإن ضعف عمل الدماغ مع التقدم بالعمر يرتبط بتأثير الاجهاد في الجسم، حيث بينت الاختبارات ان هرمون الاجهاد "كورتيزول" يصيب خلايا عصبية معينة في الدماغ، مسببا ضعف الذاكرة وتخفيض القدرة على التعلم.

Advertisements

إن "عامل الاجهاد" اكثر تأثيرا في المسنين، نتيجة تراكم العوامل السلبية خلال سنوات العمر الماضية، مما يرهق الجهاز العصبي.

أجرى العلماء تجربة اشترك فيها مسنون قسموا الى مجموعتين. عرض على المجموعة الأولى شريط فيديو فكاهيا، وعلى المجموعة الثانية لا شيء. بعد ذلك خضع افراد المجموعتين الى اختبار لتحديد مستوى القدرة المعرفية.

اتضح من نتيجة هذه التجربة ان مشاهدة شريط الفيديو الفكاهي ساعد في تخفيض تركيز هرمون الكورتيزول في الدم وتحسين الذاكرة مقارنة بنتائج المجموعة الثانية.

يقول الباحثون "الضحك يخفض مستوى الكورتيزول في الجسم، الذي يسبب أضرارا للخلايا العصبية لمنطقة الحصين المسؤولة عن الذاكرة، لذلك كلما قلت الاجهادات كلما كانت الذاكرة أفضل".

يفسر الخبراء فائدة الضحك، بأنه عندما يضحك الانسان يزداد افراز هرمونات السعادة (سيروتونين، اندورفين ودوفامين) التي بفضلها يشعر الانسان بالسعادة. كما ان هذا يساعد في تحسين وظائف جهاز المناعة وبالتالي تحسين نوع الحياة.