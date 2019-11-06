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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خلطات لتفتيح البشرة في أسبوع واحد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
ترغب بعض الفتيات صاحبات البشرة السمراء في الحصول على طريقة طبيعية تساعدهن في تفتيح لون البشرة بعيدا عن المواد الكيميائية التي تحتويها بعض الكريمات، ولذلك نقدم لكم خلطات هندية من الطبيعة تعمل على تصفية البشرة وتبيضها في أسبوع واحد فقط إذا داومت على استخدامها.
- الخلطة الأولى:
اخلطي ملعقة من الدقيق مع ملعقة من زيت الزيتون، ثم قومي بوضع الخليط على الوجه واتركيه لمدة 10 دقائق، بعدها اغسلي وجهك بالماء الفاتر.
- الخلطة الثانية:
تخلط ملعقة من عصير البرتقال مع كوب من الزبادي وملعقة من عصير الليمون، وضعي المزيج على وجهك لمدة 15 دقيقة، ثم امسحيه بمنشفة ناعمة مبللة، لا ينصح باستخدام هذه الوصفة لصاحبات البشرة الحساسة التي تعاني من الحبوب.
- الخلطة الثالثة:
يتم مزج ملعقة صغيرة من الكركم مع ملعقة من الحناء وملعقة من ماء الورد حتى تحصلي على عجينة تشبه الكريم، ضعيها على بشرتك واتركيها لمدة 5 دقائق ثم تغسل بالماء الفاتر.
- الخلطة الرابعة:
تأخذ ملعقة من مسحوق الصندل البني مع ربع ملعقة من الكركم والقليل من عصير النعناع ونقطتين من زيت جوز الهند، يدهن بالخليط الوجه ونقوم بتركه لمدة ساعتين، تستخدم هذه الخلطة مرتين في الأسبوع.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.