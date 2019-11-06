رئيس وزراء السودان: السعادة لن تكتمل في البلاد إلا بايقاف الحرب

دبي - بواسطة محمد فارس © المصري اليوم رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك - صورة أرشيفية

قال عبدالله حمدوك، رئيس الوزراء السوداني، إن هناك أمر واحد ينقص السودان حتى تكتمل سعادته.

وأشار حمدوك في لقاء تلفزيوني تم بثه مساء اليوم الثلاثاء، إلى أن الحكومة الانتقالية لن يهدأ لها بال حتى تصل بشكل نهائي وقاطع لمعالجة كل قضايا العدالة الانتقالية والوصول إلى ما يرضي الضحايا ويشعرون بأنفسهم أن العدالة قد تحققت، بحسب وكالة الأنباء السودانية.

وأكد حمدوك على أن زيارته لولاية شمال دارفور تبعث الأمل في إمكانية تحقيق سودان جديد، مشددا على أن «السعادة لن تكتمل إلا بايقاف الحرب».

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وتابع «طوال الـ 30 سنة الماضية لم تتحقق فرص أكبر وأجمل لتحقيق السلام مثل اليوم».

وأضاف: «هناك رغبة حقيقية في الوصول إلى سلام».

وقال حمدوك إن مفوضية السلام والمجلس الأعلي للسلام ذكرا أن رؤية تحقيق السلام تمر عبر استصحاب رؤى النازحين واللاجئين وتعهد بأن تكون زيارته المقبلة إلى مناطق العودة الطوعية باعتبارهم خطو خطوات أساسية في ها المجال.