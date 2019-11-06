أزمة سد "النهضة" في 13 عاما

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Autonomous Non-Profit Organization TV-Novosti صورة أرشيفية من الكويتأزمة سد "النهضة" في 13 عاما

حذر الرئيس المصري السابق حسني مبارك في عام 2006، رئيس وزراء إثيوبيا حينها، ميليس زيناوي، من مغبة بناء سد على مجرى نهر النيل، عقب أنباء عن استعدادات لبنائه.

وبعد 13 عاما، يأمل الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي، بإيجاد حل لأزمة سد "النهضة" (قيد الإنشاء)، الذي أصبح أمرا واقعا منذ 2011، وذلك عبر وساطة أمريكية تلتئم يوم 6 نوفمبر الجاري. © Reuters سد النهضةأزمة سد "النهضة" في 13 عاما

وفيما يلي أهم الأحداث التي شهدها ملف سد النهضة خلال 13 عاما:

2006.. تحذير مصري

قال مبارك في تسجيلات صوتية نقلتها وسائل إعلام مصرية إنه التقى زيناوي، في مؤتمر بمنتج شرم الشيخ عام 2006، وسأله عما يثار عن توجه إثيوبي للحصول على قرض دولي لبناء سد.

وأضاف أن زيناوي نفى صحة ما يتردد، وأبلغه بأنه لا أحد يستطيع حجز مياه النيل عن مصر. وأفاد مبارك بأنه حذر زيناوي من أن أي مشروع لحجز المياه عن مصر سيحدث أزمة كبيرة.

2010.. النوايا تخرج للعلن

19 مايو: قال زيناوي في تصريحات إعلامية إن "مصر ليس من حقها منع إثيوبيا من إقامة سدود على نهر النيل".

24 نوفمبر: رأى زيناوي أن مصر لا يمكن أن تنتصر في حرب ضد إثيوبيا بشأن النيل.

2011.. بدء التشييد

2 أبريل: وضع زيناوي حجر الأساس للسد.

13 مايو: رئيس وزراء مصر عصام شرف، يزور نظيره زيناوى، ويتفقان على تشكيل لجنة ثلاثية لبحث دراسات متعلقة بالسد.

17 سبتمبر: شرف وزيناوي يتفقان في القاهرة على إرسال فريق فني، يجمع أعضاء من مصر وإثيوبيا والسودان، إلى إثيوبيا، لبحث التأثيرات المحتملة للسد على دولتي المصب (مصر والسودان).

28 و29 نوفمبر: أول اجتماع في أديس أبابا للجنة التعاون الثنائى الفنى بين مصر وإثيوبيا، بمشاركة وزيري المياه وممثلى الخارجية من الجانبين.

2012.. اجتماع فني

14 مايو: مؤتمر في القاهرة، برعاية المجلس الإفريقي لوزراء المياه، يناقش تقييم السد، والموقف المصري من الاتفاقية الإطارية، إضافة إلى التأثير المحتمل للسد على دولتي المصب.

15 مايو: اجتماع فني ثلاثي، في أديس أبابا، للإطلاع على المستندات والدراسات التى تقدمها إثيوبيا حول السد، وآثاره الإيجابية والسلبية المحتملة على دولتي المصب.

19 يونيو: اجتماع فني ثلاثي آخر في القاهرة .‎

2013 .. بث رئاسي

31 مايو: التقرير النهائي للجنة الثلاثية يفيد بوجود تداعيات سلبية للسد على مصر.

3 يونيو: اجتماع برئاسة الرئيس المصري، محمد مرسي، آنذاك مع نخب سياسية أغلبها مؤيد له، تضمن بثا مباشرا لوقائعه، وشملت تلميحات عسكرية باستهداف السد.

بعدها بنحو شهر، أُطيح بمرسي من الرئاسة (2012-2013)، وتوقفت المفاوضات.

2014.. استئناف المفاوضات

يونيو: الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزراء إثيوبيا، هايلي ماريام ديسالين، يتفقان على استئناف عمل اللجنة الثلاثية حول السد، خلال لقاء على هامش قمة للاتحاد الإفريقي.

أكتوبر: الدول الثلاث تتفق على اختيار مكتبين استشاريين هولندي وفرنسي، لإجراء الدراسات حول السد.

أغسطس: اجتماع على مستوى وزراء الري في البلدان الثلاث، بالخرطوم، يتفق على آلية لتنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدولية.

20 سبتمبر: الدول الثلاث تتفق في أديس أبابا على معايير عامة لتقييم واختيار الشركات الاستشارية الدولية الموكل إليها إجراء الدراسات الفنية.

16 أكتوبر: اتفاق في القاهرة على سبعة مكاتب استشارية عالمية، على أن يتم اختيار أحدها لإعداد الدراسات.

2015.. إعلان مبادئ

5 مارس: الدول الثلاث تتفق في الخرطوم على وثيقة مبادي بشأن السد.

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23 مارس: السيسي وديسالين والرئيس السوداني، عمر البشير، يوقعون وثيقة "إعلان مبادئ سد النهضة"، وتتضمن "إعداد دراسة فنية عن السد في مدة لا تزيد عن 11 شهرًا، والاتفاق على كيفية إنجاز السد وتشغيله دون الإضرار بدولتيّ المصب (مصر والسودان)".

7و8 نوفمبر: مصر ترفض قيام شركة بمفردها بإعداد الدراسات الفنية، وتتمسك بحق شعبها "المكتسب والتاريخى" فى مياه النيل.

11 و29 ديسمبر: جولات مباحثات ثلاثية تنتهي في الخرطوم إلى أهمية الإسراع بإتمام الدراسات الفنية، على أن يكون التوقيع على عقد الأعمال الاستشارية فى الأول من فبراير 2016.

30 ديسمبر: قال السيسي إنه "لن يضيع حقوق مصر" (بشأن حصة المياه).

2016.. بناء وتفاوض

6 يناير: اجتماع لدراسة مقترح مصرى بزيادة فتحات تصريف المياه خلف السد من بوابتين إلى أربع بوبات، مقابل رفض إثيوبي.

11 فبراير: قال وزير المياه الإثيوبي، موتوا باسادا إن أديس أبابا لن تتوقف عن بناء السد ولو للحظة.

من7 إلى 11 فبراير: تم الاتفاق، في نهاية اجتماعات ثلاثية، على أن تمويل الدراسات الفنية المتعلقة بالسد سيكون بالتساوي بين الدول الثلاث.

2017.. خلاف معلن

مايو: الانتهاء من التقرير المبدئي حول السد، وخلاف بين الدول الثلاث حول التقرير.

17 أكتوبر: وزير الري المصري، محمد عبد العاطي، يزور موقع السد، لأول مرة، ضمن أعمال اللجنة الثلاثية الفنية، التي انعقدت بعد انقطاع لأشهر، وذلك لبحث ملاحظات الدول حول التقرير الفني للسد.

11و12 نوفمبر: اجتماع للجنة الفنية الثلاثية المعنية على المستوى الوزاري، بالقاهرة. ووزير الري المصري يعلن عدم التوصل إلى اتفاق. وإثيوبيا والسودان ترفضان التقرير الاستهلالي.

26 ديسمبر: اقتراح مصري بمشاركة البنك الدولي كوسيط محايد في أعمال اللجنة الثلاثية.

2018 .. إثيوبيا ترفض الوساطة

21 يناير: إثيويبا ترفض مقترح مصر بإشراك البنك الدولي في المفاوضات.

5 أبريل: بعد اجتماع في الخرطوم، بمشاركة وزراء الخارجية والرى ورؤساء أجهزة المخابرات بالدول الثلاث، مصر تعلن عدم التوصل إلى اتفاق جديد، واستمرار المشاورات لحل الخلافات العالقة.

26 يوليو: العثور على جثة مدير مشروع سد "النهضة"، سمنجاو بقلي، في سيارته وسط أديس أبابا، والسلطات تعلن لاحقًا أنه انتحر.

25 سبتمبر: القاهرة تعلن أن اجتماعًا ثلاثيًا، في إثيوبيا، لم يتوصل إلى نتائج محددة بخصوص نتائج الدراسة المتعلقة بالسد. وبعدها، تعثر انعقاد اجتماعات جديدة.

2019.. وساطة أمريكية

30 سبتمبر: عودة المفاوضات على مستوى وزاري في الخرطوم لمدة ستة أيام.

5 أكتوبر: مصر تعلن أن الأمور وصلت إلى "طريق مسدود"، مطالبة بوسيط دولي، وسط نفي ورفض إثيوبيين.

22 أكتوبر: آبي أحمد يلوح بإمكانية خوض الحرب. القاهرة ترفض هذا التصريح إن صح، وتعلن موافقتها على تلبية دعوة واشنطن إلى "كسر جمود المفاوضات". وإسرائيل تنفي صحة أنباء عن تزويدها إثيوبيا بأنظمة دفاعية لحماية السد.

23 أكتوبر: مبعوث الرئيس الروسى للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ميخائيل بوجدانوف، يعلن أن موسكو مستعدة للتوسط بين أديس أبابا والقاهرة.

24 أكتوبر: لقاء بين السيسي وآبي أحمد في سوتشي الروسية. والأخير يقول إن تصريحاته (بشأن خوض حرب) تم اجتزاؤها من سياقها، ويشدد على تمسك إثيوبيا بمسار المفاوضات وصولًا إلى اتفاق نهائي.

29 أكتوبر: مصر تعلن عن اجتماع وساطة في واشنطن يوم 6 نوفمبر الجاري.

31 أكتوبر: إثيوبيا توافق على حضور اجتماع الوساطة الأمريكي، ومصر تعلن مشاركة البنك الدولي في الاجتماع.

المصدر: الأناضول