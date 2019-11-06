نتنياهو يتهم إيران بالسعي لتطويق إسرائيل وتدميرها

اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إيران بتوسيع ما وصفه برقعة عدوانها وأنها تسعى لتطويق إسرائيل وتدميرها، موضحا أن تل أبيب لن تسمح أبدا لطهران بتطوير أسلحة نووية.
وبحسب بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، قال فيه: «إيران توسع رقعة عدوانها في كل مكان. إنها تسعى لتطويق إسرائيل. إنها تسعى لتهديد إسرائيل. إنها تسعى لتدمير إسرائيل. ونحن نقاتل ردا على ذلك».
وأضاف نتنياهو «وعلى ضوء الجهود الإيرانية الرامية لتوسيع برنامجها لتطوير الأسلحة النووية ولتوسيع تخصيب اليورانيوم الذي يهدف إلى تصنيع القنابل النووية، أقول وأكرر هنا مرة أخرى: لن نسمح أبدا لإيران بتطوير الأسلحة النووية».
وختم نتنياهو بالقول إن «هذا ليس من أجل ضمان أمننا ومستقبلنا فحسب ولكن أيضا من أجل ضمان مستقبل الشرق الأوسط والعالم كله».
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