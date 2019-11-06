شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كيف نتغلب على البعوض بدون مبيدات حشرية؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

تكثر المبيدات الحشرية التي تباع في الأسواق لصرف زائر الصيف المزعج "البعوض"، إذ يفسد متعة الجلوس في الحديقة ويحوم حول السرير سارقا النوم من أعيننا، بيد أن للمبيدات الحشرية آثارا جانبية مضرة. هناك بدائل طبيعية لطرد البعوض.



ما أن ترتفع درجات الحرارة قليلا، حتى نرى البعوض منتشرا في زوايا المنزل، فضلا عن إمكانية سماع صوت طنينه وهو يحوم حول السرير عندما نريد الخلود إلى النوم. ما يدفع الكثيرين إلى مطاردته باستخدام "المبيدات الحشرية".

ربما تساعد هذه المبيدات في القضاء على البعوض، ولكن غالبا ما تكون لها آثار جانبية مزعجة جدا. إذ تؤدي المبيدات الحشرية للإصابة بالصداع والغثيان، فضلا عن أنها تهيج الجلد وتسبب ظهور حالات طفح جلدي.

ووفقا لموقع "غيزوندهايت هويته" فإن دراسة أمريكية أجرتها جامعة "ديوك"، أثبتت أن رشّ المبيدات الحشرية على المدى الطويل، كان له تأثير سلبي على دماغ الفئران. فالمبيدات الحشرية كانت سببا في قتل الخلايا الدماغية لدى الفئران والتأثير على سلوكها.

والتأثير السلبي للمبيدات الحشرية على دماغ الفئران، يجده بعض خبراء الصحة بمثابة إشارات تحذيرية على خطورة هذه المبيدات على الإنسان أيضا، لذا يفضل البحث عن وسائل طبيعية للوقاية من البعوض المزعج في الصيف.

زيوت طبيعة تاثيرها أقوى بـ10 مرات من المبيدات الحشرية

ويرى المختصون بأن زراعة الحدائق بنباتات تطلق زيوت "الجيرانيول" و"السترونيلا" المعطرة، من الممكن أن يساعد كثيرا على الوقاية من انتشار البعوض.

إذ أثبتت دارسة أجراها باحثون في جامعة "ايوا" الأمريكية أن لهذه الزيوت تأثير أقوى بعشر مرات من تأثير المبيدات الحشرية.

ووفقا للوائح الصحة النباتية لجامعة كاليفورنيا الأمريكية فإن شجر الصنوبر ونبات النعناع والبتولا والروزماري (إكليل الجبل) هي من بين النباتات التي تطلق هذه الزيوت.

Advertisements

ما يعني أنه من الممكن الاستفادة من هذه الزيوت الطبيعية للوقاية من لدغات البعوض، وذلك بدهن زيت "السترونيلا" المخفف على الجلد.

وفي بعض الأحيان يمكن لهذه الزيوت أن تسبب تهيج الجلد، لذا ينصح بوضعه على مناطق صغيرة من الجلد قبل استخدامه على مناطق واسعة.

ويكون تأثير "الستروينلا" أكثر فعالية في الدقائق الأربعة الأولى، ثم يتلاشى مفعوله تدريجيا. لذا ينصح بدهن الجلد عدة مرات في اليوم.

تدابير وقائية أخرى للوقاية من البعوض:

1. تجنب استخدام العطور بروائح الزهور.

2. ارتداء ملابس تغطي أكبر قدر ممكن من الجسم، أي من الأفضل ارتداء قمصان بأكمام طويلة وتجنب ارتداء السروايل القصيرة.

3. وضع شبكة على النافذة لمنع دخول البعوض وخاصة في غرف النوم.

4. تجنب تراكم بؤر مياه في الحدائق، لأن المياه الراكدة تجذب البعوض.

5. استخدام شموع السترونيلا في الحدائق والشرفات، ويجب وضعها بالقرب من الأبواب والنوافذ.

6. استخدام المصابيح الصفراء للإضاءة في الحدائق بدلا من المصابيح البيضاء، فالمصابيح الصفراء أقل جذبا للحشرات.