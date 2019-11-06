تعرف على أسباب رفة العين!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

رفة العين أو رعشة العين Eye twitching ، هي حالة تشنج أو رجفة لا إرادية في جفن العين وتتكرر كل عدة ثواني.



وفي بعض الأحيان يكون التشنج قوي مما يتسبب في غلق العين بشكل كامل . ورفة العين هي حالة غير مؤلمة وتصيب الكثير من الأشخاص .

يمكن للتوتر والإرهاق أن يكون سبباً رئيسياً لمعظم حالات رفة العين ، وقد يكون عرض لبعض الأمراض العصبية .

الأسباب

• الإرهاق والتوتر وعدم أخذ قدر كافي من النوم .

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• تناول مشروبات تحتوي على كميات مرتفعة من الكافيين .

• تناول الكحول والتدخين .

• التهاب العين بسبب التعرض لمادة مهيجة مثل التراب والكلور ومواد التنظيف الشائعة .

• بذل مجهود بدني كبير .

• أمراض العيون مثل التهاب الجفن ، جفاف العين ، التحسس للضوء ، التهاب الملتحمة .

• الجلوس ساعات طويلة أمام شاشات الحاسوب أو التلفاز .

ونادراً ما يرجع رفة العين إلى الإصابة بالأمراض التالية:

• شلل بل .

• مشكلات بعنق الرحم لدى السيدات .

• مرض باركنسون .

• عرض جانبي لبعض أدوية الصرع والذهان