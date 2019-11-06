شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كيف تعمل على حرق شحوم البطن؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

إلى جانب التمرينات الرياضية القاسية التي تمارسها لخسارة دهون البطن، عليك العمل بهذه الاستراتيجيات التي ستساعدك في حرق شحوم البطن.



1 – لا تحكم على صحتك بوزنك على الميزان

الوزن متقلب ولا يمكن التحكم فيه، يمكن أن يتغير بسبب شرب السوائل أو مرور الوقت وربما بكمية الطعام الذي تتناوله، لذا عندما تبدأ في اتخاذ خطوة لتحسين صحتك، فلا تحكم على نجاحك فقط عن طريق الوزن المعروض على الميزان، لاشك أن الوزن يسبب أمراضاً كثيرة كالسكري وأمراض القلب والأوعية ولكنه ليس الحكم في تحسين الصحة.

2 – شدد على الطعام وليس على وجبة غذائية معينة

بدلاً من التركيز على العناصر الغذائية الفردية في الحمية الغذائية، شدد على كل أنواع الأغذية، فشركات المواد الغذائية تستفيد من ذلك عن طريق جعل منتجاتها هي الأكثر تصنيعاً، كالأطعمة منخفضة الدهون أو عالية الألياف وكثيرة السكر، فتقودنا إلى الاعتقاد بأن منتجاتها الغذائية صحية على الرغم من كونها منتجات مضرة.

3 – الطعام أكثر من كونه سعرات حرارية

السعرات الحرارية مهمة للغاية. عندما تبدأ حميتك الغذائية، من الجيد أن تتبع سعراتك الحرارية، ولكن هذا لا يعني الاستغناء عن الأطعمة المفيدة حتى لو كانت عالية السعرات، مثال: حبة الأفوكادو تحتوي على 234 سعرة حرارية مقارنة بزجاجة الصودا التي تحتوي على 143 سعرة حرارية، فهل يعني أن الأفوكادو مضر؟ بالتأكيد لا، وهذا الاعتقاد تستغله الشركات في تسويق منتجاتها.

4 – اجعل منزلك موطن الطعام الصحي

إن كان منزلك يحتوي على وجبات سريعة، فسوف تستهلكها، عليك جعل منزلك مكاناً للأطعمة الصحية، الوجبات السريعة تستهلك بكميات كبيرة ومن الصعب جداً الاعتدال في تناول الطعام الذي لا يوفر الشبع.

5- حسن من مشروباتك اليومية

نسبة كبيرة من المشروبات لا تساعد في أن نكون صحيين، فهي تضر بصحة الأسنان وربما لا تقدم أي فائدة في السعرات الحرارية المطلوبة، وأول خطوة لتحسين صحتك ورفع مستوى شرابك هو التوقف عن شرب المشروبات السكرية، وتبديلها بأخرى غير محلاة مثل: ماء الصنبور والشاي غير المحلى والقهوة غير المحلاة والمياه بنكهة الفاكهة، وتقليل استهلاك الصودا وعصائر الفواكه ومشروبات الطاقة وغيرها.

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6 – لا تلغي نوعاً معيناً من طعامك

من الطرق الفاشلة في الحصول على طعام صحي هو اللجوء إلى المثالية في الأكل، بمعنى: التغاضي دائماً عن نوع معين من الطعام باعتقاد أنه مضر للجسم، وطالما فكرة الاعتدال في الطعام غامضة وليس لها أي حدود، فيفضل الموازنة بين تناول الأطعمة، دون التركيز على نوع معين وإلغاء آخر، فلا يوجد مانع من تناول القهوة والصودا وغيرها من أطعمة يعتقد أنه خطيرة من حين لآخر وليس بكثرة، فسوف يستفيد منها الجسم ولو بالقليل.

7 – تجنب الوصول إلى نقطة الجوع

فما يخص الأكل الصحي، الوصول إلى الجوع يمكن أن يؤدي إلى قرارات سيئة، عندما تكون جائعاً، من الصعب أن تأخذ قرار عقلاني فيما يخص الطعام، خصوصاً إذا كان لديك الكثير من الوجبات السريعة، لذا، خطط للمستقبل بحزمة وجبات خفيفة صحية مثل: المكسرات والجبن والفاكهة للتعامل مع الجوع.

8 - دمج الرياضة في الحياة اليومية

بدلاً من التفكير في أداء التمارين كممارسة اليوغا أو لعب كرة السلة، ابدأ بإدراجها في أنشطتك اليومية، الرياضة البسيطة التي لا تتعلق بالتمارين في صالة الجيم يمكن أن تحسن الصحة، لذا حاول دمجها في عملك وحياتك اليومية، مثل صعود الدرج أو ركن السيارة بعيداً عن محل البقالة، والمشي أو ركوب الدراجات إلى العمل.

9 - شراء أغذية صحية مريحة

الطبخ من أسهل الوسائل لتناول طعام صحي، ولكن الحياة قد تكون مليئة بالأنشطة اليومية المختلفة التي تحول دون هذه الخطوة، أحياناً لا يستطيع البعض أن يطهون لأنفسهم، ولكن هذا لا يعني عدم وجود حلول بديلة، هناك أطعمة نصف مسلوقة ونصف مطهية مجمدة في الأسواق، قد تكون باهظة الثمن ولكنها توفر الوقت وتمنح الجسم طعاماً صحياً.

10 – استعمل حدسك في اختيار الصالح لك

إذا اتبعت حدسك في الحصول على طعامك الصحي أو طعامك المفضل، فلن تتضرر، على عكس اتباعك مقولات أو نصائح لأشخاص آخرين، فمهما كانت تجربتهم ناجحة، فلا يجب أن تسير بنفس الطريق بحذافيره، لأن كل فرد يختلف عن الآخر, ولا أحد يتمنى أن يصاب بأزمة قلبية أو بمرض السكري، لذا ضع أولوية للحدس في الحفاظ على صحتك.