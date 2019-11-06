كيف تحصل على بطن ممسوح؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

تريد الحصول على بطم ممسوح خالٍ من الدهون؟ امتنع عن تخطّي وجبات الطعام، هذا ما ينصح به باحثون من جامعة أوهايو الأميركية في دراسة لهم نشرت في المجلّة العلمية Journal of Nutritional Biochemistry ، وأجريت على فئران وكانوا قد تناولوا وجبة غذائية واحدة في اليوم، فأصبحت لديهم مقاومة على الأنسولين، وهي حالة مرتبطة بمرحلة ما قبل السكري. عندما لا يتجاوب الكبد مع الأنسولين، يستمرّ في إفراز الجلوكوز، ما يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم.



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والفائض منه يتمّ تخزينه على شكل أنسجة دهنية بيضاء تعمل على تخزين الطاقة بعكس الأنسجة البنيّة التي تعمل على حرقها.

في بداية الدراسة، فرض الباحثون على تلك الفئران التي خسرت الوزن نظاماً غذائياً خاصاً. أمّا المجموعة الثانية، فقد كان لديها حريّة تناول الطعام باستمرار. وفي نهاية الدراسة، استعادت الفئران النحيلة وزنها وقد تبيّن أنه لديها دهون على بطنها، بالمقارنة مع الفئران التي تناولت وجباتها باستمرار.

ويرتبط هذا النوع من الدهون بخطر الإصابة بالنوع الثاني من السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية. يوضح الباحثون أنّ نتائج هذه الدراسة لا تظهر أن أكل وجبات خفيفة طوال اليوم يساعد على خسارة الوزن، إنّما توضح أنّه لا يجب تخطي الوجبات لخسارة السعرات الحرارية لأنّ ذلك يسبّب تقلبات في مستويات الانسولين والجلوكوز.