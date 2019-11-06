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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هكذا نداوي حروق الشمس طبيعياً والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
في فصل الصيف يمكن أن يتعرض الجلد لحروق بخاصةٍ في رحلاتنا الأولى الى البحر. لمعالجة الضرر الذي يمكن أن ينتج جراء التعرض الزائد لأشعة الشمس استخدمي الماسكات الطبيعية التالية:
مرهم طبيعي من البطيخ والعسل
المكوّنات: ملعقة كبيرة من عصير البطيخ، ملعقة كبيرة من العسل.
اخلط المكونين جيداً لتحصل على مرهم طريّ. قُمْ بتنظيف البشرة وضَع المرهم عليها بطريقة ناعمة لمدة 20 دقيقة، ومن ثم أزِلْه مستخدماً مياهاً باردة.
طريقة تحضيره سهلة جداً و يمكنك استخدامه بعد نهار تمضيه على البحر.
مرهن "الألوي فيرا"
يستخرج من النبتة الطبيعية "الألوي فيرا"، يمكنك زراعتها في محيط المنزل واستخدامها عند الحاجة. فمكوناتها الطبيعية تنعش البشرة وتداويها في الوقت عينه. كما استعمال هذا المرهن الطبيعي يصلح للوجه كما الجسم. إن لم ترغب في زراعة النبتة الطبيعية فيمكنك إيجاد في الصيدليات الخلاصة الطبيعية مع إضافة المزيج السائل gel لتسهيل عملية دهنه على الجسم.
اللبن الطيبيعي
بعيداً من المكونات التي يصعب الوصول إليها، فإن اللبن بأنزيماته الفريدة يمعالج الحروق ويعطي شعوراً بالإنتعاش بخاصة للبشرة المتلفة من ضرر أشعة الشمس. ادهنه لمدة 20 دقيقة ومن ثم أزله بالمياه الباردة.
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