إليكي هذه الطريقة السحرية للتخلص من البثور!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

تصيب البثور البشرة من حين الى آخر ويمكن أن تكون مشكلة مؤلمة ومحبطة، كريمات حب الشباب، والصابون والعلاجات عادة ما تكون مكلفة بالإضافة الى عدم تناسبها مع كل أنواع البشرة.



يعتبر قناع الأسبرين مفيدا جدا للبشرة التي تعاني من الحبوب لأنه يحتوي على حمض الساليسيليك الذي يعتبر مقشرا جيدا للوجه، وهو في نفس الوقت مضاد للحروق.

المكونات:

- 4 أو 5 قطع من الأسبرين

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- ماء

- عسل (اختياري)

طريقة التحضير:

ضعي قطع الأسبرين في زبدية واخلطيها مع الماء حتى تتكون لديكِ عجينة، ثم أضيفي العسل الذي سيساعد قناع الأسبرين في التغلغل بسهولة أكبر لبشرتِك، وهو في نفس الوقت مضاد للجراثيم.

طريقة الاستخدام:

ضعي القناع عل الوجه واتركيه لمدة 10 دقائق، وستجدينه أكثر إشراقا ونعومة بعد إزالته.لا تضعي هذا الماسك أكثر من مرة في الأسبوع لأنه قد يؤدي إلى جفاف الجلد، وهذه النصيحة تنطبق على أي مستحضر تستخدمينه يحتوي على حمض الساليسيليك.