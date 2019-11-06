كلمات لا تقال للزوج أبداً.. فما هي؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

فى بعض الأحيان قد ننطق بعبارات لا نعنيها ودون قصد، ولكن عليك الانتباه وأن تتجنبى كلمات لا تقال للزوج.



الكثير منا تحدث بأشياء ندم عليها فيما بعد وتمنى أن يرجع به الزمن لتصحيح ذلك ولكنه لا يمكننا تصحيح الألم التى قد تسببه تلك العبارات.

1-أريد الطلاق :

أحد أكبر الأخطاء التى قد تقعين بها أن تقولى لزوجك أنك تريدين الطلاق. الطلاق يجب أن يكون خارج قاموسك..اعتبريه خيار غير موجود . ذكر الطلاق سيجرح زوجك وزواجك. تخيلى نفسك مكانه عند سماعه لهذه الكلمات.

2-خطيبى السابق كان…الخ

إن كنتِ مخطوبة من قبل ,لا تذكرى خطيبك السابق. حتى لا تذكرى اسمه. لا تخبرى زوجك أبدا أنه كان يعاملك بشكل أفضل أو يميزه شيئا ما عنه. عبارات مثل هذه ستجرحه بعمق. فشريكك لن يقبل أبدا المقارنة.

3-انت كوالدك تماما:

لا تخبرى زوجك أبدا أنه مثل والده. فتسببين له الاحباط و فقدان الثقة بالنفس. حاولى أن تبتعدى عن الحديث بشكل سلبى عن عائلته. فستكون عائلته جزء من حياتك لأمد طويل.

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4-ابتعد من فضلك!

اخبار زوجك أن يذهب خلال شجار سيجعل الأمور أكثر سوءً فيحبط لانك لا تريدين اخباره ما الخطأ! التواصل جزء أساسى فى الزواج ان أراد زوجك الحديث أخبريه ما المشكلة وما يضايقك ستتحسن الأمور بالخوض فى الحديث.

5- لا تبينى أنك غير راضية عن علاقتكما الحميمة:

بل جددى الرومانسية وأظهرى حبك لاعطائه الثقة و لتحسين ذلك فى المرات القادمة.

6-تحتاج أن تفقد بعض الوزن:

لا تخبريه بهذا!! إذا لم يكن هناك دواعى طبية لذلك, أغلقى فمك بخصوص وزنه. قد نحزن إذا اخبرنا أحد أننا نحتاج لفقدان الوزن. ومن المعروف أن الرجال لا يفكرون فى وزنهم مثل النساء. ولكن اخباره بذلك مرارا له تأثير سلبى على ثقته بنفسه.

7-تحتاج أن تحصل على وظيفة أخرى:

سيشعر بمهاجمتك له وأنه لا يكفيك ما تحتاجينه فيشعر بالنقص. بدلا من هذا فكرى لماذا تريديه أن يغير من وظيفته هل هو بعيدا عن المنزل كثيرا ! من الممكن ان تنتقلوا لمكان أقرب هل مرتبه لا يغطى الفواتير!؟ يمكنك العمل ومساعدته. زوجك آخر شخص يمكنك أن تجرحيه ولكن فى بعض الاحيان هو أكثر من نجرحه. كلماتنا قد تؤذى أكثر مما نعتقد وقد لا تُنسى لسنوات.