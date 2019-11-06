شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كيف تتغلب الموظفة الحامل على آلام الظهر؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

الدوار والشعور برغبة في التقيؤ من أعراض الحمل التقليدية ويصاحبها أيضا آلام الظهر نتيجة لزيادة الوزن. ويزيد الجلوس على المكتب لساعات طويلة هذه الآلام، لكن مراعاة بعض الأمور أثناء العمل يخفف من معاناة الموظفة الحامل.



تضطر ظروف الحياة العديد من النساء للعمل بشكل طبيعي حتى أسابيع قليلة قبل موعد الوضع. وتزيد الأعمال المكتبية من معاناة المرأة الحامل إذ تتضاعف آلام الظهر لدى الحامل التي تجلس لفترات طويلة على المكتب.

ومع زيادة وزن الجنين خلال شهور الحمل، تحدث تغيرات كثيرة على جسم المرأة، بعضها يهدف لتسهيل عملية الولادة.

وأبرز تلك التغيرات تحدث في المفاصل والأربطة والأوتار، وتتسبب إلى جانب الجلوس لفترات طويلة بآلام شديدة بالظهر. وتحتاج المرأة الحامل لتغيير بعض الأمور خلال الساعات التي تقضيها في المكتب خلال فترة الحمل لتمر هذه الشهور بسلام.

حمل الأوراق للطابعة أو الملفات الثقيلة مسألة يجب أن تنتهي تماما مع بداية الحمل. ووفقا للخبراء لا يجوز للمرأة الحامل حمل ما يزيد عن خمسة كيلوغرامات بأي حال من الأحوال، بحسب تقرير نشره موقع "100 غيزوندهايتس تيبس" الألماني.

أما بالنسبة للمرأة التي تضطر لحمل الأشياء الثقيلة أثناء الحمل، فينصحها الخبراء بأن تجلس في وضع القرفصاء لتحمل ما تريد، لإحداث توازن في عمل عضلات القدمين والظهر.

ورغم أن التعامل مع آلة طبع الأوراق من الأمور اليومية في العديد من الوظائف، إلا أن الخبراء ينصحون المرأة الحامل بتجنب تصوير الورق بسبب أن الحبر المستخدم في الماكينات يحتوي على مواد قد تسبب لها الحساسية.

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تغيير عاداتك في المكتب

ومع بداية الحمل يفضل أن تشتري المرأة "قربة الماء الساخن" وتضعها دائما في حقيبتها.

وتعتبر هذه الطريقة هي البديل العملي لحمام الماء الساخن، فعند الشعور بالألم في المكتب وأثناء العمل، يمكن بسهولة وضع الماء الساخن في القربة ووضعها على الأماكن التي تؤلم من الجسم.

وهنا يجب الحذر، إذ أن الماء شديد السخونة يمكن أن يتسبب في ألم إضافي، لذا ينبغي عدم تسخين الماء بشدة.

ولا يوجد ما هو أسوأ من الجلوس بشكل مستمر على المكتب، لذا ينبغي على الموظفة الحامل أن تهتم بعمل استراحة بين الحين والآخر. ويفضل أن تخرج فيها للهواء الطلق مع الحرص على المشي حتى ولو لخطوات قليلة.

أما بالنسبة للعاملات في مهن تتطلب "الالتصاق" بالكرسي لساعات طويلة، فيجب عليهن الاهتمام بالجلوس في وضع صحيح بالحرص على أن يكون الظهر في حالة استقامة مع تغيير وضعية الجلوس كل ساعة.

ونظرا لأهمية رفع القدمين بين الحين والآخر فيمكن وضع كرسي صغير أو حتى صندوق القمامة تحت المكتب وفرد الساقين عليه بين الحين والآخر مع الحرص على الجلوس على الكرسي المناسب الذي يضمن استقامة الظهر.

ويمكن لمن يعملن في وظائف تتمتع بالمرونة في الوقت، الذهاب لغرفة مغلقة وممارسة بعض التمارين الرياضية البسيطة المخصصة للحوامل والتي يمكن أن يرشدك إليها طبيبك أو مدرب الرياضة المتخصص.