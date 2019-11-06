شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرفي على أفضل طريقة لاستعمال فراشي الماكياج والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

من المفترض أن يسهّل استخدام الفرشاة وضع الماكياج، فهي تسمح بأخذ الكميّة المناسبة من المنتج ووضعه بالطريقة الملائمة. ولكن إيجاد الفرشاة المناسبة من بين العديد من الأكسسوارات والفراشي المتوفّرة يكون أحياناً مهمة صعبة، ولمساعدتك في هذا المجال تابعي ما يلي:



- لماكياج العينين:

- لوضع ظلال العيون: يجب أن يكون حجم الفرشاة كبيراً بعض الشيء (حسب حجم الجفون) وتكون شعيراتها طبيعية.

- لرسم العيون: يجب أن تكون الفرشاة دائرية بشعيرات طبيعية، وهي تسمح باللعب بدرجات الألوان، وأحياناً تحقيق ماكياج العينين الدخانيتين.

- للحواجب والرموش:

- الفرشاة مزوّدة بمشط أو فرشاة الماسكارا: تسمح بإعادة رسم الحاجبين وأيضاً إزالة الفائض من الماسكارا عن الرموش. وقد تجدين فرشاة خاصة بالرموش أو بالحواجب أو فرشاة مناسبة للاثنين معاً.

- فرشاة الماكياج الصلبة المائلة: مصمّمة بشكل مائل وهي ممتازة لإعادة رسم الحاجبين. يجب أن تكون شعيراتها صلبة وطبيعية. يمكن استخدامها أيضاً لوضع الآي لاينر ودرجات ألوان ظلال العيون.

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- للبشرة والشفاه:

- لوضع البلاشر والبودرة السائبة وبودرة الاسمرار، استخدمي فرشاة كبيرة بشعيرات طبيعية ناعمة. فهي الفرشاة الأساسية التي يجب أن تكون في حقيبة ماكياجك. وهي ممتازة لتوزيع البودرة بسهولة على الوجه والعنق. وتساعد كذلك في وضع البلاشر لرفع تفاحتي الخدين ومنحهما البريق. أما أحدث فرشاة في هذا المجال، فهي فرشاة تحمل إسم "كابوكي" التي تؤدّي هذه المهمة أيضاً، ويمكنك معرفتها بسهولة حيث لا يوجد لديها مقبض.

- لوضع الأساس وكريم الأساس ومستحضر مكافحة الدوائر السوداء تحتاجين إلى فرشاة مسطّحة أو منتفخة بشعيرات اصطناعية تسمح لك بوضع الكمية المناسبة من المستحضر بشكل متساوٍ على الوجه. أما لوضع مستحضر مكافحة الدوائر السوداء، فاختاري فرشاة أصغر قليلاً.

- عند تطبيق كريم الأسساس يمكنك إستبدال الفرشاة بالاسفنجة، فهي تسمح أيضاً لك بتوزيع كريم الأساس بشكل متساوٍ على كامل الوجه.

- أخيراً، الفرشاة على شكل مروحة تسمح لك بإزالة الفائض من الماكياج.

- للشفاه: يجب أن تكون الفرشاة حادّة ورفيعة أو مسطّحة ومستطيلة وبشعيرات اصطناعية، لتسمح بوضع أحمر الشفاه بدقّة وتجنّب تكتّله.

للحصول على شفاه مرسومة بدقّة، ابدئي عن طريق وضع الماكياج لمحيط الشفاه باستخدام القلم. ثم املئي الشفاه بعد ذلك بأحمر الشفاه باستخدام الفرشاة.

- كيف تنظّفين فرشاة الماكياج؟

نظّفي فراشي الماكياج بانتظام لكي لا تتحوّل إلى تربة خصبة للجراثيم. اغسليها بالماء الفاتر والصابون اللطيف أو الصابون البلدي، واتركيها لتجفّ في الهواء الطبيعي طوال الليل على منشفة أو منديل ورقي. يمكنك أيضاً الاستعانة برذاذ مزيل للماكياج خاص بتنظيف فراشي الماكياج تجدينه في المتاجر بيع المستلزمات التجميلية.