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تطبيق لتحديد مزاج المستخدم يومياً على آيفون

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تطبيق لتحديد مزاج المستخدم يومياً على آيفون والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 نوفمبر 2019

تطبيق لتحديد مزاج المستخدم يومياً على آيفون

متابعات_الخليج 365

الرجوع بالذاكرة في بعض الأحيان يُعيد الكثير من اللحظات المثيرة والمهمة في حياة المستخدم، ومعرفة النفسية والمزاج الذي كان به حينها يُساعده على تحسين نفسيته في الوقت الحالي.

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تطبيق Mr Mood المخصص لأجهزة iOS سواءً هواتف آيفون أم حواسب آيباد اللوحية بسعر 0.99 دولار، يُتيح للمستخدم إمكانية تحديد مزاجه عبر اختيار الوجه المناسب له، بأسلوب بسيط وعملي يعتمد على السحب للأعلى أو الأسفل فقط، ومن ثم يتم حفظ مزاجه الخاص باليوم الذي يريده، مع إمكانية كتابة لمحة سريعة لسبب هذا المزاج.

 

ويمكن بعد ذلك العودة إلى أرشيف المستخدم بحسب الأيام، مما يسمح له بمعرفة مزاجه في كل يوم من الأيام التي مضت، مع إمكانية معرفة نسبة سعادة المستخدم بشكلٍ أسبوعي، مما يسمح له بتحسين مزاجه في حال وجد أنه يُهمل نفسه ووضعه.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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