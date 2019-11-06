تطبيق لتحديد مزاج المستخدم يومياً على آيفون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

الرجوع بالذاكرة في بعض الأحيان يُعيد الكثير من اللحظات المثيرة والمهمة في حياة المستخدم، ومعرفة النفسية والمزاج الذي كان به حينها يُساعده على تحسين نفسيته في الوقت الحالي.

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تطبيق Mr Mood المخصص لأجهزة iOS سواءً هواتف آيفون أم حواسب آيباد اللوحية بسعر 0.99 دولار، يُتيح للمستخدم إمكانية تحديد مزاجه عبر اختيار الوجه المناسب له، بأسلوب بسيط وعملي يعتمد على السحب للأعلى أو الأسفل فقط، ومن ثم يتم حفظ مزاجه الخاص باليوم الذي يريده، مع إمكانية كتابة لمحة سريعة لسبب هذا المزاج.

ويمكن بعد ذلك العودة إلى أرشيف المستخدم بحسب الأيام، مما يسمح له بمعرفة مزاجه في كل يوم من الأيام التي مضت، مع إمكانية معرفة نسبة سعادة المستخدم بشكلٍ أسبوعي، مما يسمح له بتحسين مزاجه في حال وجد أنه يُهمل نفسه ووضعه.