دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper مظاهرات العراق.. قطع الإنترنت والسيطرة على ميناء أم قصر.. والمهدي يعلن وقوف القيادات الأمنية إلى جانبه

سيطر المتظاهرون في العراق، اليوم الثلاثاء، بشكل شبه كامل على ميناء أم قصر جنوب البلاد، وفقًا لما ذكرته «العربية».

وعلى صعيد الاحتجاجات، انقطعت خدمة الإنترنت مجددًا في أغلب مناطق العراق، وذلك بعد عودتها لساعات، عقب انقطاعها مساء أمس الإثنين، في الوقت الذي لم تصدر فيه وزارة الاتصالات أي توضيح حول أسباب قطع الإنترنت.

العراق.. اجتماع لبحث الإجراءات اللازمة لحفظ الأمن والنظام

من Sky News Arabia

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وقام متظاهرون اليوم، بإغلاق العديد من المؤسسات الحكومية والطرق المؤدية إليها، وهو ما شهدته ذي قار؛ حيث تم إغلاق عدد مؤسسات الحكومة في مدينة الناصرية، منها: دوائر التربية والجنسية ومديريات الماء والمجاري والبلديات والتقاعد والضريبة، أما في ميسان، فتم إغلاق جامعة ميسان، ووضعت عليها لافتة «جامعة ميسان مغلقة بأمر من الشعب». وهو ما شهدته النجف وكربلاء والديوانية وأجزاء من بغداد.

واعتبرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، أنه لأول مرة يتم وصف التظاهرات في العراق بأنها «ضد الاحتلال الإيراني»، مشيرة إلى أن قطع خدمات الإنترنت مؤشر على خروج التظاهرات عن السيطرة.

من جانبه، أعلن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم، أنه عقد اجتماعًا مع رئيسي مجلس القضاء ومجلس النواب والقادة الأمنيين، والذين أكدوا فرض الأمن وحماية المتظاهرين والممتلكات.

وقال مكتب عبدالمهدي، في بيان له، إن رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي عقد اجتماعًا بحضور رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ووزيري الدفاع والداخلية وعدد من القادة الأمنيين.