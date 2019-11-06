دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي اتهام لشركة إسرائيلية بقرصنة واتساب للتجسس على مسؤولين كبار في 20 دولة

أفادت وكالة رويترز، تعرض منصة واتساب ـ المملوكة لشركة فيسبوك ـ للقرصنة خلال الفترة الماضية؛ حيث تم التجسس من قبل "الهاكرز" على مسؤولين حكوميين وعسكريين كبار في 20 دولة على الأقل بـ5 قارات.

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وبحسب التقرير الذي نشرته وكالة رويترز، فأن مسؤولي واتساب يزعمون أن شركة "إن. إس. أو غروب" الإسرائيلية طورت وباعت منصة تسلل استغلت ثغرة في خوادم مملوكة لواتساب لمساعدة عملاء على التسلل لهواتف محمولة تخص 1400 مستخدم على الأقل.

ونوهت رويترز، إلى أن هناك تحقيقًا داخل مؤسسة واتساب بخصوص الواقعة، كما تقدم مسؤولو التطبيق بدعوى ضد الشركة الإسرائيلية.

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ولفت التقرير المنشور، إلى أن الضحايا هم مسؤولين كبارًا في دول عديدة حليفة للولايات المتحدة كانوا هدفًا لبرنامج قرصنة استخدم تطبيق واتساب للسيطرة على هواتف المستخدمين.المزيد:

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