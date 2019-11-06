شكرا لقرائتكم خبر عن قائد عمليات بغداد يأمر برفع حظر التجوال بالكامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أمر قائد عمليات بغداد الفريق الركن قيس المحمداوى، اليوم الأربعاء، برفع حظر التجوال بالكامل من العاصمة العراقية بغداد بعد الالتماس والتعاون بين القوات الأمنية والمواطنين.

ذكرت ذلك قناة (السومرية نيوز)، فى نبأ عاجل لها دون ذكر المزيد من التفاصيل.

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