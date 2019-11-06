شكرا لقرائتكم خبر عن بومبيو: النظام الإيرانى يُصدر الفساد على "شكل ثورة" إلى العراق ولبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتهم وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو النظام الإيرانى بتصدير الفساد على "شكل ثورة" إلى العراق ولبنان، معلنا مساندته الاحتجاجات العراقية واللبنانية ضد الهيمنة الإيرانية على بلديهما.

وقال فى تغريدة على تويتر" الشعبان العراقى واللبنانى يريدان عودة بلديهما، إنهما يكتشفان أن أعلى صادرات النظام الإيرانى هى الفساد، متنكرا بشكل سيء على شكل ثورة".

وتابع "يستحق كل من العراق ولبنان أن يديروا شؤونهم الخاصة خالية من تدخل خامنئي".

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واندلعت احتجاجات شعبية عارمة ضد الفساد والهيمنة الإيرانية فى كل من لبنان والعراق، حيث دفعت الاحتجاجات رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى إلى الاستقالة، فيما تعهد رئيس الوزراء العراقى عادل عبدالمهدى بالاستقالة.

فى حال وجود بديل، واعدا بتحقيق إصلاحات دستورية جذرية لنظام الحكم فى العراق بعيدا عن أى تدخلات إقليمية.