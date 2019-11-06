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قوات الأمن التونسية توقف 15 مهاجراً غير شرعى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوقف الأمن التونسى 15 مهاجراً غير شرعى، فى المنطقة الحدودية العازلة بمنطقة الشوشة جنوب تونس، حسبما ذكرت وكالة الأنباء .

وأوضح بيان لوزارة الداخلية التونسية اليوم، أن المهاجرين يحملون جنسيات أفريقية مختلفة، وكانوا يعتزمون العبور نحو الأراضى التونسية من ليبيا، مشيراً إلى أنه تم تسليمهم للسلطات بهدف إتخاذ الإجراءات القانونية فى حقهم.

 

 

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