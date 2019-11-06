مايكروسوفت تحدد موعد إطلاق متصفحها الجديد كليًا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مايكروسوفت تحدد موعد إطلاق متصفحها الجديد كليا
الأربعاء 6 نوفمبر 2019
الخليج 365
أعلنت شركة مايكروسوفت اليوم أنها تعتزم إطلاق النسخة النهائية من الإصدار المحسن من متصفح الويب التابع لها (إيدج) Edge لعموم المستخدمين مطلع العام المقبل، وذلك بعد أشهر من اختباره.
وقالت عملاقة البرمجيات الأمريكية: إنها تعتزم إطلاق متصفحها الجديد كليًا في 15 يناير القادم، كما قالت: إن الإصدار شبه الرسمي من المتصفح متاح الآن لمستخدمي نظامي ويندوز التابع لمايكروسوفت، و(ماك أو إس) التابع لشركة آبل، وهو يأتي مع رمز جديد للتطبيق.
وكانت مايكروسوفت قد أصدرت في شهر أغسطس الماضي أول نسخة تجريبية بصورة (بيتا) Beta من (إيدج)، وذلك بغية تجربته قبل إطلاق النسخة النهائية.
ويمتاز الإصدار المحسن من متصفح (إيدج) – الذي حل محل متصفح (إنترنت إكسبلورر) الشهير مع إطلاق نظام التشغيل ويندوز 10 في عام 2015 – بأنه قائم على محرك (كروميوم) Chromium المفتوح المصدر والتابع لشركة جوجل، والذي يُشغل العديد من متصفحات الويب المعروفة، مثل: كروم من جوجل، وفايرفوكس من موزيلا.
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