اخبار الخليج

مايكروسوفت تحدد موعد إطلاق متصفحها الجديد كليًا

0 نشر
اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مايكروسوفت تحدد موعد إطلاق متصفحها الجديد كليًا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مايكروسوفت تحدد موعد إطلاق متصفحها الجديد كليا

الأربعاء 6 نوفمبر 2019

مايكروسوفت تحدد موعد إطلاق متصفحها الجديد كليًا

الخليج 365

أعلنت شركة مايكروسوفت اليوم أنها تعتزم إطلاق النسخة النهائية من الإصدار المحسن من متصفح الويب التابع لها (إيدج) Edge لعموم المستخدمين مطلع العام المقبل، وذلك بعد أشهر من اختباره.

 

Advertisements

وقالت عملاقة البرمجيات الأمريكية: إنها تعتزم إطلاق متصفحها الجديد كليًا في 15 يناير القادم، كما قالت: إن الإصدار شبه الرسمي من المتصفح متاح الآن لمستخدمي نظامي ويندوز التابع لمايكروسوفت، و(ماك أو إس) التابع لشركة آبل، وهو يأتي مع رمز جديد للتطبيق.

 

وكانت مايكروسوفت قد أصدرت في شهر أغسطس الماضي أول نسخة تجريبية بصورة (بيتا) Beta من (إيدج)، وذلك بغية تجربته قبل إطلاق النسخة النهائية.

 

ويمتاز الإصدار المحسن من متصفح (إيدج) – الذي حل محل متصفح (إنترنت إكسبلورر) الشهير مع إطلاق نظام التشغيل ويندوز 10 في عام 2015 – بأنه قائم على محرك (كروميوم) Chromium المفتوح المصدر والتابع لشركة جوجل، والذي يُشغل العديد من متصفحات الويب المعروفة، مثل: كروم من جوجل، وفايرفوكس من موزيلا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مايكروسوفت تحدد موعد إطلاق متصفحها الجديد كليًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا