عدن - ياسمين عبد الله التهامي - شركة فيفو تستعد للإعلان الرسمي عن Vivo S5 بكاميرا ثلاثية

الأربعاء 6 نوفمبر 2019

الخليج 365

تعقد شركة Vivo حدثها القادم في 14 من نوفمبر الجاري للإعلان الرسمي عن هاتف Vivo S5، الذي ظهر في إعلان تشويقي من الشركة بكاميرا ثلاثية، مع تصميم ثقب الشاشة للكاميرا الأمامية.



أكدت شركة Vivo مؤخرًا على خططها لإطلاق إصدار جديد من سلسلة هواتف S، واليوم يظهر هاتف Vivo S5 في صور إعلانية رسمية تكشف عن ثلاثة إختيارات في ألوان الهاتف هم الأزرق، الأخضر إلى جانب الوردي.

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كما تكشف الصور الإعلامية الرسمية لهاتف Vivo S5 عن تصميم الكاميرا الخلفية بالإعدادات الثلاثية والمميزة بتصميم الماسة، حيث تأتي ثلاثة مستشعرات مرتبة في أحد الجهتين، بينما يأتي فلاش LED في الجهة الثانية من الكاميرا.

ومن المقرر أن يأتي المستشعر الرئيسي في الكاميرا الخلفية بدقة 48 ميجا بيكسل، كما يضم الهاتف مستشعر للبصمة في شاشة AMOLED كما في هاتفي S1 وS1 Pro.

كما كشفت التسريبات المصورة لهاتف Vivo S5 عن تصميم دون النتوء العلوي في الشاشة، حيث يتميز الهاتف بتصميم ثقب الشاشة للكاميرا الأمامية الذي يأتي في الجانب الأيمن من الشاشة في الوقت الذي جاء الإصدار السابق Z1 Pro بثقب الشاشة في الجانب الأيسر. لذا نترقب الإعلان الرسمي يوم 14 من نوفمبر لنتعرف بشكل أوضح على مميزات هذا الإصدار.