دبي - بواسطة محمد فارس © ليالينا اقتني هاتف HONOR 9X واحظي بتجربة رائعة في التقاط صور السيلفي

حياتنا مليئة باللحظات والتجارب الرائعة التي ستمر إلا إذا قررنا توثيقها. ولتعيشي اللحظات ذاتها بنفس المشاعر، احرصي على التقاطها بعدسة كاميرا هاتف HONOR 9X.

فشركة HONOR للهواتف الذكية أطلقت مؤخراً هاتفها الذكي الجديد HONOR 9X، أحدث أفراد سلسلة X، حيث حرصت على تلبية طموحات مستخدمي هواتفها في كافة الاستخدامات، وعلى رأسها التصوير.

ولأن أفضل اللقطات لنا نُسجلها على طريقة "السيلفي"، زود هاتف HONOR 9X بكاميرا سيلفي تخرج للأعلى كأكثر من مجرد حل إبداعي لتوفر مساحة كبيرة للشاشة.

© layalina اقتني هاتف HONOR 9X واحظي بتجربة رائعة في التقاط صور السيلفي

وتمتاز هذه الكاميرا بالعملية والمتانة وتتحمل وزن حتى 12 كيلوغرام. والأهم من ذلك، أن آلية الكشف عن سقوط الهاتف تنبه كاميرا السيلفي للعودة إلى داخل جسم الهاتف الذكي في حالة وقوع أي حادث.

فعند إسقاطك هاتفك خلال تفعيل وضع السيلفي، سيكشف HONOR 9X بذكاء حالة السقوط، وسرعان ما تتراجع كاميرا السيلفي إلى داخل جسم الهاتف الذكي لتفادي أي ضرر.

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وتتميز كاميرا السيلفي في هاتف HONOR 9X بالتصميم المبتكر للكاميرا المنبثقة التي تتخلص من فتحة الكاميرا في الشاشة، كما تمتاز حواف الشاشة بالنحافة، بالإضافة إلى أن الشاشة تأتي بتقنية (COF) التي توفر مساحة كبيرة من الشاشة للاستمتاع بتجربة ترفيه غير محدودة.

ويُعد هاتف HONOR 9X هو أول جهاز من HONOR يقدم كاميرا سيلفي منبثقة، والتي توفر تجربة بصرية غامرة، وتتخلص من مشوشات فتحة الكاميرا السابقة، لتوفر نسبة لا تضاهى من الشاشة مقارنة بالهيكل العام تبلغ 91% في شاشة العرض الكاملة بمقاس 6.59 بوصة.المزيد:

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