شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تلقى القبض على سامى الفهرى مالك تلفزيون الحوار للاشتباه فى فساد مالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال متحدث قضائى فى تونس يوم الثلاثاء إن النيابة العامة أوقفت سامى الفهرى قطب الإعلام ومالك تلفزيون الحوار الخاص للاشتباه فى غسيل أموال وفساد مالي.

وإيقاف الفهرى هو أحدث خطوة فى حملة لمكافحة الفساد انطلقت هذا الشهر، وفُتح تحقيق منذ سنوات ضد الفهرى بعد دعوى حكومية ضده بتهم الفساد، وقال المتحدث باسم القطب القضائى سفيان السليطى إنه بعد تحقيق لساعات مع الفهرى صدر إذن بإيقافه بشبهة فساد مالى وغسيل أموال.

Advertisements

وقناة الحوار التونسية هى صوت منتقد لرئيس الحكومة يوسف الشاهد منذ نحو عام، ومنذ انتخاب قيس سعيد، أستاذ القانون والوافد الجديد على السياسة، رئيسا للبلاد الشهر الماضى أعادت الحكومة بالتنسيق مع الرئاسة إطلاق حملة مكافحة الفساد وأعلنت تدقيقا ماليا شمل وزارة الخارجية وشركات عامة.

وتقرر إيقاف أربعة موظفين فى شركات عامة للنقل بتهم اختلاس أموال، وخلال حملته الانتخابية تعهد سعيد بمكافحة الفساد، وفى أول خطاب له كرئيس قال إنه "لن يتسامح مع تبديد أى مليم من أموال الشعب التونسي".

وتقول هيئة مكافحة الفساد إن الفساد أصبح وباءا ينخر كل القطاعات خصوصا الصحة والنقل والأمن والجمارك ويكلف الدولة خسارة تصل لمليار دولار سنويا.