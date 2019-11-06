عدن - ياسمين عبد الله التهامي - إعلان تشويقي من سامسونج لهاتف قابل للطي بتصميم صدفي يدعم تقنية 5G

الأربعاء 6 نوفمبر 2019

الخليج 365

نشرت سامسونج إعلان تشويقي لهاتف بتصميم صدفي قابل للطي، يأتي بميزة دعم شبكات الجيل الخامس، حيث ينطلق الإصدار المرتقب بعنوان W20 5G.



وتحرص العملاق الكوري منذ عام 2011 على إطلاق إصدارات مميزة بتصميم صدفي من هواتفها بنظام تشغيل الأندوريد، والذي يطلق في أسواق محددة سنويًا، واليوم أكد إعلان تشويقي على خطط سامسونج لإطلاق إصدارها الجديد قريبًا.

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وقدمت شركة سامسونج في شهر نوفمبر من العام الماضي هاتف W2019 المميز بشاشة Super AMOLED مزدوجة بحجم 4.2 إنش لكل شاشة، حيث تأتي الشاشة الأولى داخل الهاتف بينما تأتي الشاشة الثانية في التصميم الخارجي، مع جودة عرض 1080 في 1920 بيكسل.

وتم دعم هاتف W2019 برقاقة معالج Snapdragon 845 مع ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت، كما جاء الهاتف بنظام تشغيل الأندوريد مع لوحة مفاتيح QWERTY إفتراضية.

وتميز الهاتف بكاميرة مزدوجة باثنان من المستشعرات بدقة 12 ميجا بيكسل، حيث يدعم المستشعر الرئيسي عدسات متغيرة بفتحة f/1.5-f/2.4، كما انطلق الهاتف بقدرة بطارية 3070 mAh مع سعر 2732 دولار.