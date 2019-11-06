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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - انطلاق مهرجان مناطيد النار في بورما
الأربعاء 6 نوفمبر 2019
الخليج 365
انطلق مهرجان مناطيد النار في بورما، الإثنين، وهو الاحتفال الذي يستمد جذوره من الديانة البوذية، ويستقطب عشرات آلاف الأشخاص.
وشهد يوم الافتتاح للحدث الذي يقام في تونجي عاصمة ولاية شان، في نهاية موسم الأمطار، تقوقع منطاد على نفسه وسقوطه مثل كتلة النار باتجاه الحضور الذين تفرقوا مذعورين.
ولم يصب أي شخص بأذى هذه المرة، لكن يصاب سنوياً الكثير من الأشخاص في هذا الحدث، وقال ثيين زاو، عضو لجنة التحكيم: "لقد أصبح المهرجان على مستوى بورما برمتها".
وتمضي الفرق المتنافسة أشهراً طويلة تعمل على التصاميم وهي تطلق أو تحاول إطلاق هذه المناطيد اليدوية الصنع، البالغ عددها 200 خلال المهرجان الذي يستمر 10 أيام.
وتستند المناطيد إلى إطارات تحمل مئات الألعاب النارية والشموع، لكن خطأ في احتساب الوقت المناسب لإشعالها قد يؤدي إلى كارثة فعلية.
وتضع لجنة التحكيم العلامات على جمال التصاميم، والعمل الجماعي، والارتفاع الذي يصل إليه المنطاد، والمدة التي يمضيها في الجو، بحسب ما أكده ثيين زاو، الذي يشارك في لجنة التحكيم منذ 13 عاماً.
ويعود الحادث الأخطر الذي شهده هذا المهرجان إلى عام 2014، عندما قتل ثلاثة متفرجين في سقوط منطاد على الحضور.
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