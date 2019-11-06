الاحتلال يصادق على «تلفريك» القدس التهويدي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صدّق ما يسمى المجلس الوزاري «الإسرائيلي» للإسكان على مشروع إنشاء التلفريك (القطار الهوائي المعلق جواً) الذي سيصل إلى حائط البراق في القدس الشرقية، استعداداً للتصويت عليه من قبل الحكومة. وقدم سكان ومنظمات القدس مئات الاعتراضات على هذه الخطة إلى اللجنة الوطنية للبنية التحتية.

ويمر المخطط، بحسب تقرير نشرته صحيفة «هآرتس» العبرية، بين «حديقة الجرس» المحاذية لحي الطالبية، وموقع في بلدة سلوان، حيث تخطط جمعية «العاد» الاستيطانية لبناء مركز كبير للزوار هناك. وبين هاتين المحطتين سيكون للقطار الهوائي محطة أخرى في موقف جبل الزيتون. يشار إلى أن هذا المخطط الاستيطاني يندرج في سياق عملية التهويد «الإسرائيلية» المتواصلة للبلدة القديمة في القدس المحتلة، والمساس بحيزها وحضارتها التاريخية العربية والإسلامية.

واعتبرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، أن مصادقة ما يسمى «المجلس الوزاري لشؤون السكن»، استكمالاً للمخطط التهويدي للقدس العربية الإسلامية المسيحية وسلخها عن واقعها وتاريخها المقدسين. وأكدت تطرف وعنجهية حكومات الاحتلال المتعاقبة وإصرارها الفاضح على المساس بكل ما هو مقدس لدى المسلمين والمسيحيين بالقدس المحتلة.

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وواصلت قوات الاحتلال، عمليات الاقتحام لمناطق مختلفة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللها اعتقال عدد من الشبان، حيث اندلعت مواجهات في العيسوية، فيما قام جنود الاحتلال بإطلاق النار على الأراضي الزراعية في قطاع غزة. وقال جيش الاحتلال في وسائل الإعلام إن جنوده اعتقلوا 12 شاباً خلال مداهمات بالضفة.

واعتقلت قوات الاحتلال، أربعة شبان جميعهم أسرى محررين، من مخيم عايدة شمال بيت لحم. واندلعت مواجهات في المخيم بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص المعدني وقنابل الغاز والصوت، من دون أن يبلغ عن إصابات بين صفوف المواطنين. وفي شمال الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال، شاباً من مخيم جنين، واعتدت على أهالي الأسرى، أمام سجن «مجدو».

وهدمت جرافات الاحتلال، منزلاً في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك. وأفادت عائلة العباسي، أن جرافات تابعة لبلدية الاحتلال في مدينة القدس المحتلة هدمت منزلاً مكوناً من طابق واحد يعود لعائلة المقدسي معتصم العباسي بحي عين اللوزة في سلوان، بحجة عدم استصدار التراخيص اللازمة للبناء. وفي بلدة العيسوية بالقدس، اندلعت مواجهات ليلية عقب اعتقال شرطة الاحتلال 3 فتية، حيث أصيب العشرات من الأهالي، بحالات اختناق، عقب إلقاء قوات الاحتلال بصورة عشوائية قنابل الغاز داخل أحياء وحارات البلدة.

وأصيب عدد من المواطنين بالاختناق، جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع الذي أطلقه جيش الاحتلال، خلال اقتحامه قرية كفر نعمة غرب رام الله، فيما أقدم مستوطنون، على سرقة ثمار 900 شجرة زيتون من أراضي قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس. (وكالات)