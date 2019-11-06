سلطان: المثقف العربي قادر على استعادة مجد الأمّة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

أكد صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، دور الثقافة في النهوض بالمجتمعات وتقدمها، ومحاربة الأفكار الدخيلة والظلامية.

جاء ذلك، خلال اللقاء الذي جمع سموّه، صباح أمس، إلى أعضاء مجلس الاتحاد العام للكتاب والأدباء العرب، وأعضاء مجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات في مجلسه الأدبي، بدارة الدكتور سلطان القاسمي.

رحب صاحب السمو حاكم الشارة، في مستهل اللقاء، بأعضاء مجالس اتحادات الكتاب، مباركاً لأعضاء مجلس الاتحاد العام للكتاب والأدباء العرب، اختيار الدكتور علاء عبدالهادي، أميناً عاماً، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهامه.

وأشار سموّه، إلى أن التطور الثقافي الكبير الذي شهدته أوروبا، خلال القرن الثامن عشر، وما سمي بعصر الأنوار، ارتكز على المثقف والأديب، ولو مُنح المثقف والكاتب العربي مكانته، لأصبح لدينا عصر ثقافي جديد يعيد إلى الثقافة العربية مجدها.

وعبّر سموّه، عن فخره بالمثقفين والكتاب العرب، وبجهودهم وإسهاماتهم في الارتقاء بالمجتمعات.

وبحث اللقاء عدداً من المواضيع الثقافية وسبل النهوض بالثقافة والمثقف العربي.

وناقش جهود اتحادات الكتاب والمؤسسات الثقافية في الوطن العربي، ونشاطاتها، ودورها في رفد الساحة الثقافية بالإصدارات الأدبية وإبراز المثقفين والمبدعين العرب، وزيادة الحراك الثقافي في المجتمعات العربية. وتطرق اللقاء إلى أهمية التواصل الثقافي والحضاري بين العالم العربي ومختلف دول العالم، والاطلاع على التجارب الثقافية للمؤسسات والهيئات العالمية للاستفادة منها، والتعريف بالثقافة والمثقف العربي.

كما تناول اللقاء دور المؤسسات الإعلامية وتأثيرها في نشر الثقافة وتعزيزها بين أفراد المجتمع.

واطلع صاحب السموّ حاكم الشارقة على خطط ورؤية الاتحاد العام للكتاب والأدباء العرب في سبيل تحقيق الأهداف المرجوة منه.

وأشاد الاتحاد العام للكتاب والأدباء العرب بمشروع الشارقة الثقافي الذي يعكس رؤية صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي في دعم الثقافة والمثقفين العرب، مثمنين حرص سموّه على كل ما من شأنه خدمة الثقافة العربية.